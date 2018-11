SENAI Amapá está com inscrições abertas para a seletiva WorldSkills 2019

Macapá/Santana/Vale do Jari – Estudantes ou ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá podem se inscrever até o dia 15 de dezembro para competir na etapa estadual da seletiva WorldSkills 2019. Para se candidatar, o jovem deve ter no máximo 20 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, ter horário disponível para treinamento e possuir conhecimento comprovado na área da ocupação pleiteada. O currículo deve ser entregue em uma das três unidades da instituição. O edital que rege a seleção pode ser acessado no sitewww.ap.senai.br, na área Editais.

A seletiva vai determinar os profissionais que disputarão uma colocação na etapa nacional para representar o país, em 2019, no mundial de Kazan, na Rússia. As áreas que fazem parte da competição são: Administração de Sistemas de Rede, Carpintaria de Telhados, Desenho Mecânico CAD, Eletricidade Predial, Tecnologia da Moda, Panificação, Pintura Decorativa e Web Design.

As seletivas para a WorldSkills fazem parte da programação da Olimpíada do Conhecimento. Durante as provas, os participantes devem completar os desafios propostos dentro de padrões internacionais de qualidade, demonstrando habilidades técnicas em profissões da indústria e do setor de serviços.

Durante o treinamento os adolescentes vão aprimorar técnicas e concentração. “Os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões que escolheram. Trabalhar a inteligência emocional é necessário e desafiador. Ela é uma grande aliada na hora de lidar com o estresse cotidiano e ajuda a alcançar os objetivos traçados”, ressaltou o delegado técnico Ricardo Mendes.

Sobre a WorldSkills

O WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo, realizada em um país diferente a cada dois anos. Organizada pela WorldSkills Internacional – entidade que trabalha, desde 1950, para o desenvolvimento e a excelência das ocupações técnicas –, o torneio reúne competidores de países e regiões das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul.