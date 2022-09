XVI Festival de Teatro da Amazônia anuncia programação com espetáculos de todo o País

Festival ocorre de 02 a 12 de Outubro com entrada gratuita todos os dias, em diversos espaços de Manaus (AM)



Uma edição intensa e gratuita marca a programação do XVI Festival de Teatro da Amazônia (XVI FTA), com início neste domingo (2) e realização até 12 de outubro de 2022, com entrada gratuita em diversos teatros e ações nas ruas de Manaus (AM). No total, 30 espetáculos de todo o País serão exibidos em duas mostras, entre elas uma que é competitiva, com premiação ao final do evento promovido pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam). O programa completo está disponível nos canais digitais da Fetam no (https://linktr.ee/FETAM).

O XVI FTA terá Mostra Jurupari, com 12 espetáculos inéditos em competição para prêmios da área teatral. Já a Mostra Ednelza Sahdo, que leva o nome da Dama do Teatro Amazonense, atriz homenageada desta edição, irá reexibir 12 espetáculos em uma proposta não-competiva.

A programação conta também com a apresentação de seis espetáculos convidados da região Norte. A curadoria é assinada pelo ator e diretor Dyego M, a artista de dança Mariana Pimentel, e do artista da cena, Felipe de Assis. O Festival conta também com a oficina “Da Ideia à Escrita: Produção Cultural com Mulheres”, de Juliana Tavares.

A XVI FTA é realizado pela FETAM e com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, e Conselho de Cultura do Município de Manaus; a Fundação Rede Amazônica, Amazonas Shopping, Universidade do Estado do Amazonas, por meio da Escola Superior de Artes e Turismo – ESAT, Casarão de Ideias e Curupira Mãe do Mato.

Confira a programação completa:

02/10 (domingo)

20h: Boxe compalhaçada (AM), no Largo São Sebastião – Mostra Ednelza Sahdo – Livre

03/10 (segunda-feira)

15h: O Cavaleiro da Armadura de Sol (AM), no Teatro Amazonas – Mostra Ednelza Sahdo – Livre

20h: retrAtos de Qorpo Santo (AM), no Teatro Amazonas – Convidado – 14 anos

04/10 (terça-feira)

10h: O Ovo da Cuca (SP), no Teatro Amazonas – Mostra Jurupari – Livre

18h: Recolon (AM), no Largo São Sebastião – Mostra Ednelza Sahdo – Livre

20h: A Mulher do Fim do Mundo (AP), no Teatro Amazonas – Mostra Ednelza Sahdo – 14 anos

05/10 (quarta-feira)

10h: Um Fantasma para sua Majestade (AM) – Convidado – Local a definir – Livre

18h: Amar é Crime (SC), no Teatro Gebes Medeiros – Mostra Jurupari – 18 anos

20h: Murillo João Ramos Acácio Pereira da Costa: Um Artista da Luz Vermelha (CE), no Teatro Amazonas – Mostra Ednelza Sahdo – 18 anos

06/10 (quinta-feira)

10h: Sopro D’água (PE), no Teatro da Instalação – Mostra Jurupari – 14 anos

17h: Preciso Falar (AM), no Teatro Gebes Medeiros – Mostra Jurupari – 10 anos

20h: Índice 22 (SP), no Teatro da Instalação – Mostra Jurupari – 16 anos

07/10 (sexta-feira)

17h: Se eu fosse um Rato (AM), no Teatro Gebes Medeiros – Mostra Ednelza Sahdo – 14 anos

18h30: A Corda e o Acordo (AM), no Largo São Sebastião – Mostra Jurupari – Livre

20h: Desassossego (AM), no Teatro da Instalação – Mostra Jurupari – 18 anos

08/10 (sábado)

10h: Menina Miúda (AM), no Teatro Amazonas – Convidado – Livre

18h: Gotas de Saberes (RR), no Teatro da Instalação – Mostra Jurupari – Livre

20h: A Mulher que desaprendeu a dançar (AM), no Teatro Amazonas – Mostra Ednelza Sahdo – 14 anos

09/10 (domingo)

10h: Enxergando o Invisível (AM), no Teatro Amazonas – Convidado – Livre

17h: Corpos-Troncos Etc Jaz (AM), na Santa Casa de Misericórdia – Mostra Ednelza Sahdo – Livre

19h: A Herança Maldita de Mercedita de La Cruz (AM), no Teatro Amazonas – Convidado – 14 anos

10/10 (segunda-feira)

15h: Lá vem o Teatro (AM), no Teatro Amazonas – Convidado – Livre 17h: Traços de Esmeralda, no Teatro Gebes Medeiros – Mostra Ednelza Sahdo – Livre

20h: Ikuâni (AC), no Teatro Amazonas – Mostra Ednelza Sahdo – 14 anos

11/10 (terça-feira)

15h: A Máquina do Tempo (RJ), no Teatro Amazonas – Mostra Jurupari – Livre

17h: Experimento 1: Masculino? (MG), no Teatro Gebes Medeiros – Mostra Ednelza Sahdo – 14 anos

19h: Eu, Romeu, no Largo São Sebastião – Mostra Jurupari – Livre

12/10 (quarta-feira)

10h: O Jardim Enfeitiçado (AM), no Teatro Amazonas – Mostra Jurupari – Livre

17h: Ficções do Interlúdio (PR), no Teatro Gebes Medeiros – Mostra Ednelza Sahdo – Livre

20h: Onde Morrem os Pássaros? (RO), no Teatro Amazonas – Mostra Jurupari – 10 anos

