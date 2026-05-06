Capacitação técnica fortalece conservação de cavernas no Brasil, com curso do ICMBio no Pará

6º Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade será realizado em Parauapebas (PA)



Do dia 5 a 8 de maio, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/Cecav) realizará em Parauapebas (PA) o 6º Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A iniciativa tem como propósito fortalecer a capacidade técnica de profissionais das instituições integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), responsáveis pela análise de empreendimentos e atividades potencialmente impactantes às cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência. Para esta edição, foram convidados profissionais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



O curso integra as ações voltadas para aprimorar os instrumentos de gestão ambiental do patrimônio espeleológico no âmbito do licenciamento ambiental e é considerado estratégico para a implementação do Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico (PNCPE), Portaria MMA 358/2009, em especial no que se refere ao fortalecimento institucional, à integração de ações setoriais e à qualificação técnica dos órgãos ambientais.



“O curso foi estruturado para integrar teoria e prática, tratando desde os princípios básicos da espeleologia até sua aplicação direta no licenciamento ambiental. O conteúdo percorre o histórico e os instrumentos legais, os conceitos essenciais e o funcionamento dos sistemas cársticos, além de discutir as potencialidades e vulnerabilidades das cavernas, os principais impactos sofridos por esses ambientes, as medidas de mitigação e as etapas dos estudos espeleológicos exigidos nos processos de licenciamento”, afirmou o coordenador do ICMBio/Cecav, Jocy Cruz.



Para as aulas, foram desenvolvidos conteúdos específicos voltados à análise técnica de estudos espeleológicos, incluindo prospecção, espeleometria, geoespeleologia, biologia subterrânea, monitoramento ambiental e interpretação da legislação aplicável.



O curso contempla, ainda, uma atividade prática de campo, destinada à consolidação dos conteúdos abordados e ao desenvolvimento de competências aplicadas à realidade do licenciamento ambiental.



Sobre o local definido para a realização do curso



Parauapebas está localizado no sudeste do estado do Pará, na região amazônica, sendo

conhecido por abrigar a Floresta Nacional (Flona) de Carajás, uma das áreas mais relevantes do país em termos de biodiversidade e geodiversidade, além de atividades minerárias.

A Flona de Carajás abriga a maior concentração de cavernas em formação ferrífera do Brasil, com mais de 1.500 cavidades catalogadas. Na unidade de conservação federal, são realizadas ações de pesquisa científica, conservação, visitação e proteção, destacando-se as pesquisas envolvendo o gavião-real, a arara-azul grande e as atividades de observação de aves.

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