Região Norte vai receber mais de R$ 672 milhões em investimentos para aeroportos em 2026

Recursos previstos no planejamento 2026 e 2027 estão do Ministério de Portos e Aeroportos e contemplam obras, estudos e melhorias em 10 terminais

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) prevê uma aplicação de aproximadamente R$ 672,4 milhões em investimentos em aeroportos da Região Norte, dentro do planejamento para o ciclo 2026/2027. Os recursos beneficiam dez terminais e fazem parte da política do Governo Federal voltada para a ampliação da conectividade aérea, ao fortalecimento do transporte de passageiros e à integração regional.



Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os investimentos têm impacto direto na mobilidade da população e no desenvolvimento econômico da região. “A aviação regional cumpre um papel estratégico na Região Norte, onde muitas cidades dependem do transporte aéreo como principal meio de deslocamento. Esses investimentos vão qualificar a infraestrutura dos aeroportos e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e social”, afirmou o ministro.



Na Região Norte, os investimentos estão distribuídos em diferentes frentes de atuação. Estão previstos recursos para a elaboração de estudos e projetos básicos nos aeroportos de Carauari, no Amazonas, onde será implantado um novo aeroporto, além das cidades de Breves e Redenção, no Pará. Também há investimentos na instalação de estações perigosas em Barcelos, no Amazonas, e também em Breves e Redenção, reforçando a segurança e a previsibilidade das operações aéreas.



As obras e melhorias de infraestrutura aeroportuária contemplarão os terminais de Guajará-Mirim, em Rondônia; Parintins e Carauari, no Amazonas; e Rorainópolis, em Roraima. As intervenções são centradas na modernização das instalações, na adequação operacional e na melhoria do atendimento aos passageiros.



Além disso, dentro das ações específicas para a Amazônia Legal, são destinados recursos para os aeroportos de Eirunepé, Iauaretê e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, além de Marechal Thaumaturgo, no Acre. Os investimentos fortalecem a infraestrutura de terminais localizados em áreas estratégicas e de difícil acesso, ampliando a integração com os demais centros urbanos do país.



Carteira de



A carteira nacional de investimentos em aeroportos regionais pelo Ministério de Portos e Aeroportos foi anunciada para os próximos dois anos somando mais de R$ 1,8 bilhão. Além dos recursos já programados, o ministério reservou palavras para os aeroportos que ainda passarão pela etapa de estudos e projetos, fundamental para definir com precisão as intervenções necessárias em cada terminal.



Essa estratégia permite maior previsibilidade e agilidade na execução das obras, garantindo que os investimentos sejam realizados de forma planejada, eficiente e alinhada às necessidades regionais.



Assessoria Especial de Comunicação Social

Ministério de Portos e Aeroportos

