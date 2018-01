Salinópolis recebe grande operação de fiscalização do Detran

Salinópolis no Pará é um dos locais mais procurados para as festas de fim de ano. Por isso, o município recebe uma atenção especial e um grande efetivo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) nestes últimos dias de 2017 e início de 2018. São mais de 60 pessoas entre agentes de fiscalização, educação de trânsito e pessoal de apoio. Tudo dentro da operação “Boas Festas” da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) que teve início no dia 27 de dezembro e se estende até o dia 3 de janeiro.

Este ano, a fiscalização em Salinas concentrou os trabalhos nas praias do Atalaia e Farol. Os agentes também estiveram nas rodovias estaduais, as PA’s 124 e 444. Nas abordagens foram utilizados etilômetros (bafômetros) e radares para conter o excesso de velocidade.

“Nosso trabalho está sendo feito de forma intensa e ostensiva para coibir a prática de infração de trânsito”, garantiu o coordenador da fiscalização em Salinas, Ivan Feitosa. Além do efetivo de 40 agentes vindo de Belém, Castanhal e Paragominas, o Detran conta com sete viaturas, seis motos, além dos já citados bafômetros e radares. O trabalho tem a parceria de todos os órgãos do sistema de segurança envolvidos na operação.

Blitz Educativa

O Detran também atua de forma preventiva e conta com 15 de agentes de educação no trânsito em Salinas. A coordenação este ano está fazendo um trabalho diferenciado voltado para a realidade local. Desta forma, realiza blitz educativa nos principais pontos da cidade e faixas de pedestres. “Nossa experiência nos diz que este trabalho rende mais do que outros tipos de abordagens que fazíamos anteriormente”, esclareceu Leuziane Bastos, coordenadora da ação educativa em Salinópolis.

Outras experiências já coroadas de sucesso em anos anteriores, são repetidas este ano. É o caso do ônibus do projeto “Caravana pela paz no trânsito” que fica estacionado na orla da praia do Maçarico. La são realizadas sessões de vídeo, com palestras e distribuição de brindes para crianças. A novidade este ano é o posto fixo de checagem de alcoolemia, para que as pessoas conheçam o equipamento. A finalidade é apenas educativa e não repressiva. As crianças são convidadas para participar do projeto “Colorir” e o “Jogo do Aprendiz”, materiais educativos distribuídos durante a ação.

A coordenação estima que desde o início dos trabalhos, no dia 27, tem atendido uma média de 80 crianças por dia, mas esse número deve dobrar na véspera e no dia de ano novo.

A diretora geral do Detran, Andrea Hass, esteve pessoalmente, na manhã de sábado, 30, em Salinas checando o trabalho dos agentes de educação e fiscalização. “É muito importante estarmos aqui com nossos servidores, vendo tudo o que está ocorrendo de perto e até para desejar um feliz ano novo pra eles”, comentou.

A diretora lembrou que o Detran está presente nas ações de fim de ano com um efetivo de 200 agentes, sendo 160 de fiscalização e 40 de educação, com um suporte de 50 viaturas. As ações ocorrem de forma simultânea em 13 municípios (Salinópolis, Mosqueiro, Soure/Salvaterra, Bragança, Marapanim/Marudá, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Barcarena, Outeiro, Marabá, Redenção, Itaituba e Castanhal).

A recomendação é que todos os condutores antes de pegar a estrada estejam munidos e fiquem atentos a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e documento obrigatório do veículo (CRLV). O Detran também adverte para a importância de inspecionar os equipamentos de segurança do veículo para evitar transtornos.

Por Aldirene Gama