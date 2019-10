Amapá no Congresso Mundial de Florestas é destaque de hoje no Fala amazônia!

O programa Fala, Amazônia! de hoje, 08 de outubro de 2019, vai receber o rapper amapaense Mystical com apresentação ao vivo! Também vai falar sobre a participação do Amapá no Congresso Mundial de Florestas, que aconteceu em Curitiba!

Além de divulgar evento do ICMBio em gestão de conflitos e o prêmio MAPBiomas. Sintonizem através das ondas da rádio na frequência 96,9FM às 13h. Ou em live pelo facebook no link https://www.facebook.com/96.9fm/ e no site chicoterra.com.

Fala, Amazônia! Sua voz trazendo mudança!

