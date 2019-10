Enrico Di MIceli lança Todo Música em Belém, no projeto Maniçoba Musical

Enrico de Miceli faz o primeiro show de lançamento do disco Todo Música nesta quinta-feira, 10, em Belém no projeto Maniçoba Musical. As 12 faixas que compõem o CD foram disponibilizadas para o público através de plataformas digitais em setembro, e o disco está à venda em espaços culturais. Depois da capital paraense, Enrico desembarca em Caiena, Macapá e São Paulo, onde encerra a turnê de lançamento de seu primeiro trabalho solo. O show será no SESC Ver-o-Peso, às 19h.

Enrico é músico amazônida, com os pés ancorados em Macapá, mas que tem relação artística com todo o Brasil, de onde tira inspiração para suas composições, em parceria ou solo. Com 30 anos de carreira, ele percorreu um longo caminho artístico, conhecendo culturas, sons e artistas, diversidade refletida em Todo Música, uma miscelânea de estilos que se entrosam com perfeição. O disco é uma vitrine de linguagem universal, onde a ginga do reggae se mistura com as batidas do marabaixo, e o refinado jazz se encontra com a balada, e no meio dessa fusão, entra ainda o bolero, batuque e o blues.

Somente uma das músicas da obra não tem o toque de Enrico Di Miceli, Dia Quente, de autoria de Joãozinho Gomes e Zeca Baleiro, que prefaciou o disco. As parcerias nas canções vieram de várias partes do Brasil, e além de Zeca Baleiro e Joãozinho, Enrico assinou músicas com o alagoano José Inácio Vieira de Melo, os roraimenses Zeca Preto e Eliakin Rufino, Leandro Dias e Jorge Andrade, de Belém, com os amapaenses Osmar Júnior e Cleverson Baia, e o também paraense Nilson Chaves, que fez a direção musical do disco e gravou duas faixas.

O lançamento será no projeto Maniçoba Musical, que é um momento de encontro de artistas do Norte durante o Círio de Nazaré, que acontece desde 2013 em Belém, onde músicos, poetas, escritores de diferentes estados da Amazônia mostram seu trabalho para o público e celebram uma das festas mais tradicionais do país. No show, Enrico terá a participação de Nilson Chaves e Brenda Melo, e será acompanhado pelos músicos Alan Gomes no baixo, Edson Costa Fabinho, violão e guitarra, Jeffrei Redig, teclado, Miguel Neto, sax e flauta, Hian Moreira, bateria, Nena Silva e Paturi, percussão . O espetáculo tem a produção executiva assinada por Clícia Vieira Di Miceli em parceria com a Duas Telas Produções.

Para assistir ao lançamento, os comerciários e dependentes têm acesso livre, e o público em geral paga o valor simbólico único do SESC, R$ 2,00, com limitação de lugares. A Central de Atendimento ao público para garantir o lugar, funciona de 11h às 15h, e das 16h às 19:45.

Mariléia Maciel

