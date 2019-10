Enem 2019: podcasts podem ajudar na maratona final dos estudos

Os temas são tratados de forma leve e descontraída

Com a reta final dos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, é importante agora que os estudantes sejam estratégicos, aproveitando o tempo de estudo para revisar o conteúdo aprendido durante todo o ano. Com isso, os podcasts podem funcionar como uma boa alternativa para driblar o tempo e, assim, conseguir revisar o máximo dos conteúdos.

Disponíveis nas principais plataformas de streaming de música, existem podcasts para todos os tipos de gosto. Em resumo, eles podem até se parecer com programas de rádio. A diferença é que além de oferecerem a vantagem de os ouvintes escutarem ou baixarem os episódios, isso pode ser feito a qualquer momento.

Confira uma lista com podcasts para ajudar na revisão do Enem 2019

Hoy Hablamos: totalmente em espanhol, o Hoy Hablamos é um podcast diário para quem deseja aprender o idioma. Além de melhorar o vocabulário, o estudante aprende expressões próprias da língua, além de escutar como os nativos pronunciam as palavras.

Inglês Nu e Cru Rádio: no Inglês Nu e Cru os apresentadores, um americano e uma brasileira, conversam em inglês durante todo o programa. Os temas são tratados de forma descontraída porque o lema do podcast é aprender a falar inglês sem vergonha de errar.

Salvo Melhor Juízo: dedicado a falar sobre Direito, o objetivo do podcast Salvo Melhor Juízo é mostrar que é possível conversar sobre o ramo sem formalismo, vocabulários técnicos inacessíveis ou de forma enfadonha.

Serendip – Cientistas Infalíveis: o Serendip fala sobre as coincidências, os erros e os acidentes que fazem a ciência. Nesse podcast é mostrado como algumas descobertas foram por acaso, além de mostrar como erros praticados por cientistas podem se transformar em boas invenções.

Resumov: os áudios contam com dicas de como estudar para passar nos vestibulares mais concorridos do Brasil, como ITA e medicina na USP. Aprovados e professores abordam sobre técnicas de estudo, quais materiais usar, além de dicas de como aproveitar melhor o tempo para ter uma preparação eficiente.

Educacast: com os mais variados conteúdos que caem no vestibular, o Educacast trata os assuntos com uma dose de humor para deixá-los mais descontraídos. Esse podcast também ajuda na escolha da carreira.

Nerd Cursos: nesse podcast é possível acessar informações sobre Geografia, Física, Química, Português, História e Biologia. Entre os episódios disponíveis estão: a evolução molecular da vida; a reprodução das bactérias; o mundo grego: Atenas; a água e a sua importância para a vida; os sais minerais; a teoria celular, entre outros.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

