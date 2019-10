Outubro Rosa: unidades de saúde realizam coleta de PCCU em horário estendido

A campanha Outubro Rosa, que busca alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero, segue a todo vapor nas Unidades Básicas de Saúde. Como forma de aumentar o número de coletas de preventivo, as UBS’s Rubim Aronovitch, Lélio Silva e Marcelo Cândia fazem exame em horário estendido, buscando alcançar as mulheres que não têm tempo de ir até uma unidade durante o dia.

Na UBS Rubim, no bairro Santa Inês, até 30 de outubro, as mulheres podem não só fazer a coleta do PCCU, como testes rápidos e requisição de mamografia até as 22h. Já na UBS Lélio Silva, o horário estendido vai de 18h às 21h, com os mesmo serviços. Na UBS Marcelo Cândia, zona norte, o horário estendido será nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, com atendimento até as 21h.

De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o município tem 104 mil mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos que devem fazer o exame anualmente. Deste público, pouco mais de 38 mil já fizeram o exame. “Ainda tem sido baixa a procura de mulheres para a realização do PCCU, que é um exame fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce de alterações no colo do útero. Por isso, a iniciativa não só de intensificar a busca ativa dessas mulheres, mas de também estender o horário em algumas unidades para conseguir alcançar aquelas que não conseguem ir a uma UBS durante o dia”, explicou a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Exame preventivo

Também conhecido como Papanicolau ou PCCU, o preventivo é um exame realizado onde se é coletada uma amostra do material do colo do útero, a fim de analisar a natureza das células – e, eventualmente, detectar a presença de alterações. A coleta é rápida, indolor e simples, podendo causar leve desconforto nos casos onde a mulher tem dificuldade para relaxar a musculatura. Para a realização do exame, é necessário que a mulher não esteja em seu período menstrual, pois o sangue pode atrapalhar na análise celular. Mulheres grávidas podem fazer o preventivo sem danos ao bebê.

