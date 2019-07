Ônibus circularão com 100% da frota e tarifa social aos domingos do Macapá Verão

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) informa que 100% da frota de ônibus, com tarifa social de R$ 1,65, estará em funcionamento durante os quatro domingos do mês de julho, em que será realizado o Macapá Verão 2019. Foi organizado um esquema especial de transporte público para atender a população que irá participar do evento nos balneários da Fazendinha e do Curiaú.

“Estarão disponíveis para a população os ônibus das linhas que fazem o entorno desses locais, que são de maior concentração de pessoas durante o Macapá Verão. Toda a frota estará disponível das 6h às 19h e com valor da passagem de R$ 1,65”, ressalta o diretor-presidente da Companhia, André Lima.

Fiscalização

Haverá equipes da CTMac nos locais de maior movimentação para organizar o embarque e desembarque de passageiros, além de monitorar o cumprimento do quadro de horários das viagens. Em caso de descumprimento com o valor da passagem ou atraso excessivo dos ônibus, a população poderá denunciar pelo Disk Denúncia (98100-0799).

Cliver Campos