Verão: Norte das Águas tem programação especial para o mês de julho

Neste julho o Norte das Águas programou dias especiais para quem quer curtir as férias ou aproveitar o verão em Macapá. Os tradicionais samba, choro e jazz permanecem, mas a programação foi ampliada com a presença de Jô Freitas e Ed Jacques, e grupo de pagode Maradona. Além destas atrações, a casa de eventos continua a oferecer shows particulares com artistas nacionais e internacionais aos sábados.

Nas noites de quinta-feira tem jazz com o grupo Amazon Music, sob o comando de Fineias Nelluty, e os qualificados músicos Paulinho Queiroga, Vinícius Bastos e Hian Moreira. Eles dão à noite a sonoridade instrumental clássica, e conseguiu formar uma plateia exigente e que gosta de unir música e sabores com qualidade e sofisticação.

Na sexta-feira a noite inicia com violão e voz, e neste julho, Jô Freitas e Ed Jaques abrem a programação sempre às 20h, com um show de repertório, voz e cordas. Eles fazem a transição para a atração principal da noite, que é o grupo Vou Vivendo, o mais tradicional do Amapá, com Beto Sete Cordas (violão sete cordas), Humberto Moreira (voz), Gabriel Pinheiro (cavaco), Lindomar Trindade (percussão), Ruan Diego (flauta) e Walciman Lemos (percussão). O grupo atrai um público de várias gerações e dançarinos profissionais ou amadores que são atrativos para o público.

As tarde de sábado deste mês são dedicadas ao pagode, com o grupo Maradona, formado por uma nova geração de músicos que estão se destacando no mercado do samba. Victor oliveira, Júnior Madureira, Deivede Maradona, Robson Mingau e Jeferson Mexicano foram o grupo que já tem público cativo. Eles estreiam neste sábado e até o final de julho estarão sempre a partir das 17:30.

Norte das Águas

Às margens do rio Amazonas é onde está localizado o bar e restaurante Norte das Águas, que há mais de 15 anos é ponto de encontro de turistas, amapaenses, artistas, todos que apreciam música brasileira e estrangeira, pratos variados que agradam os mais exigentes, petiscos, bebida geladas e quentes, e atendimento reconhecido como de primeira. Funciona de quarta-feira a domingo, para almoço e eventos noturnos.

A brisa do Amazonas, as fases da lua, fim de tarde, o bater da maré no quebra-mar, são atrativos naturais que deixam dão ao local características únicas, e tornam o público privilegiado. Rodeado de árvores e água, a paisagem é uma das mais belas e requisitadas para registros que identificam a cidade de Macapá. A administração é de Vanildon Leal e Verinha Leal, que comandam a equipe de profissionais que fazem o atendimento.

O Norte das Águas fica no Complexo Marlindo Serrano – A Orla do Araxá.

Mariléia Maciel