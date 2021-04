Telemedicina: Municípios amapaenses iniciam implantação de atendimento médico online com profissionais do Hospital Albert Einstein

Secretarias de Saúde de cinco municípios amapaenses receberam nesta segunda-feira, 19, equipamentos para funcionamento dos serviços de Telemedicina, que irão possibilitar atendimento especializado para a população. Oiapoque, Macapá, Santana, Porto Grande e Laranjal do Jari, foram beneficiados e receberam 1 notebook Dell, 1 unidade de Webcam Logitech C920S 1080 e 1 unidade de Alto Falante Único, montado com fio Jabra. O atendimento de Telemedicina integra o projeto Telesaúde, desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS) em parceria com o Hospital Albert Einstein, e financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

No Amapá, a implantação do projeto é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) com apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá (COSEMS/AP), que mobilizou os secretários dos municípios beneficiados. O projeto de teleconsultoria, irá disponibilizar atendimento em sete áreas médicas: endocrinologia, neurologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia. Após a etapa de entrega dos equipamentos, o Hospital Albert Einstein fará a instalação e treinamento para os profissionais que irão atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios.

O usuário terá o acompanhamento de um médico do município, que irá intermediar a consulta com um especialista do Albert Einstein, referência em saúde. “Este atendimento irá reduzir o impacto da grande demanda no Hospital de Especialidades Alberto Lima (HCAL) e dar ao paciente a oportunidade de uma consulta chancelada pelo Hospital Albert Einstein. As especialidades disponibilizadas atendem de pronto uma necessidade atual, que é de tratamento e consulta no tratamento pós-covid, especialmente com pneumologista, neurologista e psiquiatria” a avalia o presidente do COSEMS/AP, Marcel Menezes.

O secretário de Estado da Saúde Juan Mendes, considera que a implantação da Telemedicina é fundamental para democratizar a saúde e oferece aos moradores de áreas remotas a possibilidade de uma consulta com um especialista, no próprio município “Aumentará o nível do atendimento além de ser uma oportunidade para a troca de experiências entre profissionais da região e o Albert Einstein”, citou o secretário. “É uma grande conquista e ameniza a carência de especialistas nos municípios, que têm uma demanda reprimida, irá refletir positivamente e fortalecer a Atenção Básica”, disse a secretária de Saúde de Santana, Ithiara Madureira.

Secretária de Saúde da capital, Macapá, karlene Aguiar considera que este processo de consulta online acompanha a evolução tecnológica no atendimento de saúde. “As resistências foram quebradas pela necessidade, os municípios irão fazer seu papel e ainda intermediar atendimento especializado”. Esmeralda Montenegro, secretária de Porto Grande, comemora a implantação do projeto no município. “Seremos protagonistas nessa mudança no conceito de atendimento médico, isso irá refletir na vida das pessoas, que mesmo morando em localidades distantes, terão atendimento de ponta”.

Os secretários dos municípios beneficiados assinaram um Acordo de Cooperação Técnica com os responsáveis pelo projeto, intermediado pelo Governo do Estado do Amapá. Ainda no mês de abril, os técnicos estarão nos municípios fazendo a instalação do ambulatório de atendimento online nas UBS e dando a capacitação.

Assessoria de Comunicação

COSEMS/AP

