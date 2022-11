MP-AP e Polícias Federal e Militar apreendem drogas em Laranjal do Jari

Investigação da 2ª Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Santana, auxiliada pelo Núcleo de Investigação do Ministério Público (NIMP) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio das Polícias Federal e Militar, culminou, na manhã de segunda-feira (21), no município de Laranjal do Jari, com a prisão de um homem que transportava 4 (quatro) quilogramas de drogas, por via terrestre, com destino à cidade de Santana.

A investigação do Ministério Público do Amapá com colaboração da Polícia Militar tinha por objetivo identificar e prender o homem que transportava drogas do município paraense de Monte Dourado para Santana, fazendo a rota terrestre, via Laranjal do Jari.

Com o apoio operacional na Polícia Federal e da Polícia Militar, o homem foi preso no terminal rodoviário daquele município, ao sul do Estado do Amapá na divisa com o Estado do Pará, com a droga escondida em sua bagagem.

O Gaeco e o NIMP continuam envidando todos os esforços para auxiliar as Promotorias de Justiça do MP-AP no desempenho de suas funções institucionais, sobretudo no combate à criminalidade em todas as unidades ministeriais.

