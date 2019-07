Macapá Verão 2019: obras do artista Ralfe Braga serão reproduzidas no asfalto

Mais uma novidade que será apresentada no Macapá Verão deste ano é o apoio do Arteamazon, juntamente com o artista amapaense Ralfe Braga, que permitiu o uso de quatro imagens de obras de sua autoria para o evento deste ano. Elas foram produzidas inicialmente em forma digital e serão pintadas a mão pelos artistas locais, usando tinta à base d’água como pigmento e o asfalto como suporte.

De acordo com o artista, a iniciativa atende a uma solicitação do diretor da Companhia de Transporte e Trânsito de Macapá, André Lima. “É a primeira vez que uma de minhas artes sairá do computador para o asfalto. Arte é arte, não importa o pigmento ou o suporte onde ela seja aplicada. O que importa é a mensagem que ela transmite”, diz.

O diretor-presidente da CTMac, André Lima, ressalta sobre o interesse em expor o trabalho do artista neste período. “O verão remete à cor e alegria. Pensamos em prestigiar os artistas locais, e o Ralfe representa muito bem nacionalmente. Fizemos a solicitação e ele nos encaminhou para a Arteamazon, onde disponibilizaram o material. Essa é uma maneira que a população de Macapá tem a oportunidade de conhecer o trabalho dele e de outros artistas locais, os quais estamos tentando estabelecer contatos. Inicialmente, iremos fazer no balneário da Fazendinha e ainda estamos estudando outros espaços onde os trabalhos poderão ser expostos”.

O Macapá Verão ocorrerá no período de 7 de julho a 1º de agosto, nos balneários do município. O evento é uma realização da prefeitura.

Ralfe Braga

Artista plástico, ilustrador, designer gráfico e diretor de arte. Nascido em Macapá, hoje mora em Brasília, cidade em que iniciou a sua carreira artística. É formado em Educação Artística, com licenciatura em Artes Plásticas pela Faculdade de Artes de Brasília; e em Artes Visuais/Cultura&Criação pela Faculdade Senac. O trabalho do artista absorve a energia, gravada nos traços e pinceladas refinados, da luz intensa do sol que penetra e desnuda a floresta úmida, refletindo as cores vivas da natureza.

