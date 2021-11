Lançamento da Feira do Polo Digital de Manaus acontece nesta sexta-feira

O lançamento da Feira do Polo Digital de Manaus (FPDM), que incentiva novos negócios, startups e avanços tecnológicos, acontecerá nesta sexta-feira, dia 19, das 10h às 12h, no Teatro do Manauara Shopping.

O evento é aberto ao público, porém com limite de vagas. Por isso, é necessário fazer a inscrição gratuita por meio do site Sympla (https://bit.ly/3ckSv2g).

A feira é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), com o patrocínio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Banco da Amazônia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq). Também tem apoio do Amazon Project e Manauara Shopping.

Considerado o maior evento de empreendedorismo e tecnologia da Região Norte, a FPDM terá estandes in loco e virtuais para empresas no segmento digital, valleys, instituições que atuam em prol da inovação e tecnologia.

No lançamento serão anunciadas as novidades desse ano, algumas ações estratégicas, benefícios que a feira pode trazer para Manaus, os participantes nacionais e internacionais, entre outros detalhes.

SERVIÇO:

O QUE: Lançamento da Feira do Polo Digital de Manaus

QUANDO: Sexta-feira

QUE HORAS: Das 10h às 12h

LOCAL: Teatro do Manauara Shopping

