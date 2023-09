Feira da FAS acontece domingo com programação especial em homenagem à Amazônia 

Programação cultural terá shows de artistas locais, peça de teatro, transmissão da final da Copa do Brasil e tributo à cantora Marília Mendonça. A entrada é gratuita

Em celebração ao “Mês da Amazônia”, data que homenageia um dos patrimônios naturais de maior importância no mundo, a Feira da Fundação Amazônia Sustentável, a famosa Feira da FAS, fará uma programação cultural, diversificada e inclusiva, neste domingo, 24 de setembro, das 8h às 19h, com entrada gratuita.

A Feira da FAS é realizada na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Haverá 70 expositores de economia verde e sustentável, vendendo produtos como roupas de brechó, peças de artesanato, produtos da medicina indígena, óleos essenciais e outros. Também terá a venda de café da manhã, lanches e almoço no Espaço Gastronômico, com o melhor do sabor amazônico.

O evento também tem a política Pet Friendly, que permite a entrada de animais de estimação, e o Espaço Kids para recreação das crianças. A coordenadora da Feira da FAS, Cristine Rescarolli, aponta que a edição foi projetada para incluir as diferentes visões dos amazônidas. “Sempre reforçamos que na Amazônia existem outras ‘Amazônias’, uma pluralidade de gostos, olhares e costumes. Por isso, a programação cultural vai ser bem ‘recheada’, iniciando pela manhã e seguindo até o início da noite. Estará imperdível”, destaca.

Programação cultural

Das 9h às 12h, a criançada tem um encontro marcado com a Tia Fihfih, no Espaço Kids, com oficina de colorir, atividades de pinturas e até escultura de balões.

Às 10h, no Espaço Cidadania, acontecerá a roda de conversa “Valorização da Vida: compaixão como possibilidade” promovida pelo curso de Psicologia da UniNorte.

A partir das 11h30, o grupo manauara Casa do Teatro apresenta o espetáculo “Se o Igarapé do Gigante falasse, o que ele falaria?”. Em seguida, às 12h30, a manauara Márcia Caminha alegra o almoço com sua voz, violão e o melhor da sonoridade brasileira.

Em seguida, às 14h, a DJ Seveniza proporciona momentos inesquecíveis com um repertório especial, alegre e dançante. Já às 16h, o público fica com o Trio Agenor, Agostinho e Léo, apresentando um rock diferenciado, passando pelo ritmo psicodélico e dancehall gingado.

Ainda para essa edição, o Movimento Carimbó de Manaus, promove, às 17h, uma oficina de carimbó com o casal Norte Manaus. E para encerrar essa edição especial, acontece o inesquecível tributo à cantora brasileira Marília Mendonça sob comando da cantora Jéssica Lima às 17h30.

Além disso, às 15h, o público se reúne para acompanhar o jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, com transmissão ao vivo. Às 16h30, acontecerá uma live paint graffiti com a artista visual Mia Montreal. Mais informações sobre a Feira da FAS são encontradas no Instagram: @fasamazonia.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

