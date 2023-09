GEA lança aplicativo que cria rede de diagnóstico e tratamento do câncer de boca no Amapá

Ferramenta apresentada nesta quarta-feira, 20, vai auxiliar no atendimento de pacientes nas áreas mais distantes e isoladas.

Por: Worchiely Costa

Como parte das ações de modernização e desenvolvimento das políticas pública na saúde, o Governo do Estado lançou, nesta quarta-feira, 20, no Palácio do Setentrião, um aplicativo que vai ajudar a construir uma rede de diagnóstico e tratamento do câncer de boca, cabeça e pescoço, entre outros, que afetam a cavidade bucal do povo amapaense.



Para o governador Clécio Luís, o aplicativo chamado de “Tele-estomatologia Amapá”, rompe uma barreira que muitos estados da Região Amazônica enfrentam que é a dificuldade de diagnóstico e atendimento nas áreas mais distantes e isoladas.



“Esse momento é de uma importância muito grande, pelos desafios que temos na Amazônia, como o diagnóstico e tratamento do câncer. Diagnosticar precocemente aqui não é fácil. Nós temos um estado grande, com 16 municípios, com centenas de comunidades distantes uma das outras, locais onde só é possível chegar de avião ou de embarcação. Então os cidadãos que moram nesses locais merecem os mesmos cuidados em saúde, que tem os moradores da capital”, enfatizou o governador.

A iniciativa, através do aplicativo, prevê ações que vão permitir o acesso facilitado e imediato a serviços como consultas, exames e acompanhamento à distância, de pacientes com câncer na área bucal, em todo o estado, promovendo uma abordagem integrada e eficiente. O Amapá é o primeiro da Região Norte a contar com o aplicativo.



“Hoje nós estamos lançando o aplicativo no Amapá, criado e utilizado por alunos e professores da Universidade Federal da Paraíba [UFPB], como projeto piloto. Foi uma iniciativa do Governo Federal ao observar o empenho do Estado em cuidar da saúde como um todo. Estamos dando um passo muito importante no diagnóstico do câncer de boca, cabeça e pescoço. Além de possibilitar a capacitação de profissionais da saúde”, reforçou a cirurgiã dentista e primeira-dama do Amapá, Priscila Flores, que já iniciou a capacitação para utilização da ferramenta.

A ideia é disponibilizar e transformar o “Tele-estomatologia Amapá” em uma ferramenta eficaz para melhorar o acesso dos cidadãos a serviços de qualidade, especialmente em regiões remotas e de difícil acesso, como é o caso das comunidades mais distantes do centro de Macapá.



Através do aplicativo, os profissionais da área da saúde podem registrar detalhes sobre o paciente e o tratamento empregado, e profissionais de todo o Brasil podem ter acesso, consultando a plataforma para avaliar os diagnósticos.



“Esse é o estarte que nós precisávamos para os atendimentos em estomatologia [especialistas no diagnóstico das doenças da boca] no Amapá. É importante ressaltar que não estamos investindo apenas em tecnologia, mas em aprimoramento de nossos profissionais através do conhecimento humano, para criar uma rede de atendimento altamente qualificada”, pontuou Cássia Klein, coordenadora Estadual de Saúde Bucal.

Durante a solenidade de lançamento foi assinado o termo de cooperação técnica entre o Governos do Amapá, Federal e a UFPB, permitindo a disponibilidade da ferramenta ao estado.

O aplicativo “Tele-estomatologia Amapá” pode ser acessado CLICANDO AQUI.

Funcionalidade e parceria

O professor-doutor da Universidade Federal da Paraíba, Edson Hilan, explicou como o aplicativo funciona. “O aplicativo vai aproximar aquele dentista que está no interior, que tem dificuldade de realizar uma determinada conduta, ou tem dúvida sobre o procedimento para diagnóstico ou tratamento do câncer de boca. Então ele tira foto da lesão, e em menos de 24 horas, receberá retorno de especialistas da área”, destacou.

O Amapá irá oferecer capacitação em todos os municípios. A Associação Brasileira de Odontologia (ABO-AP) e o Conselho Regional de Odontologia (CRO-AP) entram como parceiros e fomentadores para capacitar os profissionais com viagens e cursos em outros estados.



Estatísticas

Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de boca é o 8º que mais mata no Brasil. Estima-se que este ano feche com mais de 15 mil casos, 10.900 deles em pacientes masculinos. No Amapá a expectativa é que sejam registrados cerca de 40 novos casos em 2023.



Causas

Os homens geralmente são os mais afetados com o câncer de boca. Entre as principais causas estão o consumo excessivo de bebida alcoólica e o tabagismo. Porém, em muitos casos o vírus HPV também é um vetor da doença, e o diagnóstico tardio provoca a morte de muitos pacientes.

Foto: Netto Lacerda/GEA

