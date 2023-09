Amapaenses são os que mais acreditam que vão conseguir quitar dívidas (76%), aponta estudo da Serasa

– Pesquisa inédita compara o uso do dinheiro e os hábitos de finanças pessoais nos 27 Estados do país

– 54% dos consumidores do Estado afirmam realizar controle mensal das finanças

– Amapá é o Estado que mais busca crédito para comprar produtos (11,3%).

– De acordo com o levantamento, brasileiros procuram crédito principalmente para pagar dívidas (35%), limpar o nome (21%) e pagar despesa inesperada (19%)

– 7 em cada 10 pessoas parcelam compras no Brasil, sendo que os parcelamentos com cartões de crédito de terceiros são os mais comuns (38%)

Os consumidores do Amapá são os que mais acreditam que conseguirão pagar as dívidas que têm hoje. O levantamento “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box, destaca que 76% dos endividados locais mostram-se otimistas.

O estudo ainda analisou os métodos de pagamento favoritos dos brasileiros. O parcelamento, por exemplo, está em alta: 7 em cada 10 pessoas compram a prazo no país. Os fatores mais levados em consideração antes da compra são a disponibilidade do dinheiro em conta (27%) e a cobrança de juros (25%).

No Amapá, por sua vez, o estudo mostra que 69% dos consumidores optam por dividir valores em prestações. A utilização de cartão de crédito de terceiros é o método mais popular (35%) – apenas 6% adotam cartão de crédito próprio nesse tipo de operação. Boleto bancário (35%) e crediários específicos de lojas (28%) também são muito procurados para diluir os valores ao longo do tempo.

A pesquisa traz ainda insights sobre organização financeira. 54% dos amapaenses afirmam realizar controle mensal das finanças. Os principais objetivos são evitar o endividamento (45%) e melhorar a gestão do dinheiro (42%).

Outro dado importante é que o Estado é um dos mais otimistas em relação às finanças pessoais (63%), em comparação com os últimos anos.

Procura por crédito

O estudo ainda analisou como os brasileiros se comportam quando o assunto é a busca por crédito. No Amapá, 56% dos consumidores afirmam ter procurado limite extra no último ano. Os métodos mais pesquisados e contratados são cartão de crédito (60%) e empréstimo pessoal (47%).

É válido destacar que o Amapá é o Estado que mais buscou crédito para comprar produtos (11,3%).

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

