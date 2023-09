Governador Clécio Luís e presidente nacional do Sebrae anunciam parceria na 52ª Expofeira do Amapá

Andréa Sekef

O governador Clécio Luís recebeu, nesta terça-feira (19), o presidente nacional do Sebrae, Décio Nery de Lima, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá (AP). Na ocasião, o Governo do Estado e o Sebrae assinaram protocolo de intenções e anunciaram a programação voltada para o empreendedorismo na 52ª Expofeira do Amapá.

A parceria tem por objeto unir esforços para a realização de ações integradas de empreendedorismo e inovação na Expofeira, que ocorrerá no período de 29 de setembro a 8 de outubro deste ano. Na Expofeira, o Sebrae participa da programação visando fomentar a economia do estado e promover o desenvolvimento, o comércio, a troca de experiências e novas oportunidades para os empreendedores no estado.

O governador do Amapá, Clécio Luís, explicou que a Expofeira possui um papel histórico para o estado. “A Expofeira do Amapá é uma oportunidade única para conhecer a diversidade e a riqueza do Amapá, promover o comércio local e fortalecer os laços entre a comunidade e os setores produtivos do estado. O Sebrae será um parceiro essencial, pois vai preparar os empreendedores da região. A Feira possui um propósito de levar emprego, impulsionar novos negócios e a inovação, além de gerar a dinâmica da diversidade na Amazônia. A assinatura desta parceria com o Sebrae é a garantia do sucesso desse evento”, afirmou.

O presidente Décio Lima lembrou que 70% do território do Amapá encontra-se na área que abrange a Amazônia Legal. “O estado do Amapá deve ser entendido como um ente estratégico para o país e o mundo. É um estado diferenciado pela sua pluralidade e riquezas naturais. O Brasil vive um momento histórico, com o bom desempenho da economia. Os números são incontestáveis. Temos a projeção de crescimento do PIB de 2,5% para 3,2%, em 2023, além da safra recorde. A empregabilidade está em plena ascensão. No Amapá, 98% dos empregos gerados são dos pequenos negócios. Participar deste momento histórico da feira nos enche de orgulho, pois serão mais emprego e renda, com inclusão social”, destacou.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Josiel Alcolumbre, explicou que o trabalho será essencial para o Amapá, “a qualificação dos empresários dará a solidez de que precisamos para o crescimento econômico do estado. O Sebrae trabalha sempre com o binômio empreendedorismo e educação, com isso, serão mais empresários prontos nos desafios e criando oportunidades”.

Sebrae Pelo Brasil

O Sebrae Pelo Brasil chegou hoje (19), em Macapá (AP). É o primeiro estado do Norte a receber o projeto, que já percorreu nove capitais brasileiras. A agenda começou no Encontro Territórios Empreendedores, com a integração de pelo menos 80 lideranças de oito municípios atendidos pelo Liderança para o Desenvolvimento Regional (LIDER). Os municípios compreendem as regiões Centro-Oeste (Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes e Serra do Navio) e dos Lagos (municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Calçoene e Pracuúba). O projeto que chega ao Amapá para estabelecer estratégias para o fomento ao empreendedorismo, geração de emprego e renda e diminuição das desigualdades na região.

A Expofeira é um evento anual que celebra a cultura, agricultura e negócios no estado do Amapá. Reúne agricultores, pecuaristas, empresários e a comunidade local para mostrar o potencial econômico e cultural da região. Durante a Expofeira, os visitantes podem apreciar exposições de animais, produtos agrícolas, artesanato regional, além de desfrutar de apresentações culturais e shows musicais.

Protocolo

O protocolo de intenções para a realização da 52ª Expofeira do Amapá, contou com as assinaturas da superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante; diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras; diretora financeiro do Sebrae, Marcell Harb; presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Alliny Serrão; e com o senador da República, Randolfe Rodrigues, representado pelo assessor parlamentar, Charles Chelala.

