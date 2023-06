Hospital da Criança e Pronto Atendimento Infantil registram mais de 100 internações por síndromes respiratórias

O Hospital da Criança e Adolescente (HCA) e o Pronto Atendimento Infantil (PAI) registram 126 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nesta quarta-feira, 31. Deste total, 93 crianças ocupam leitos clínicos nas enfermarias do HCA e PAI e outras 33 estão em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com monitoramento de equipe multiprofissional 24 horas.

Desde que foi decretada a situação de emergência em saúde pública por conta do surto, o Amapá já registrou oito óbitos de crianças, todas menores de seis anos de idade. As mortes aconteceram de 13 a 30 de maio, no HCA. De acordo com o levantamento do hospital, cinco pacientes ainda aguardam leitos de UTI.

Síndromes respiratórias

No dia 13 de maio, o Governo do Amapá decretou situação de emergência devido ao aumento de casos de doenças respiratórias causadas pelos vírus sincicial e influenza, além do novo coronavírus. As crianças menores de seis anos têm sido as mais atingidas pelas doenças.

Para conter o surto, o Governo do Estado implementa medidas emergenciais, como a ampliação de leitos e articulação junto ao Ministério da Saúde para o reforço de profissionais como médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para auxiliar nos cuidados com os pacientes.

O Governo do Amapá também repassou R$ 2,7 milhões para os municípios reforçarem a atenção básica, especialmente a vacinação contra a gripe.

