Paratleta amapaense é convocada para disputar Mundial de Atletismo, em Paris

Wanna Brito vai competir no arremesso de peso e lançamento de disco no mês de julho. Ela integra a equipe de Paradesporto do Governo do Amapá.

Na úlima quarta-feira, 31, a amapaense Wanna Brito, de 26 anos, foi convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro(CPB) para integrar a seleção brasileira que vai disputar o Mundial de Atletismo, em Paris, na França, no período de 8 a 17 de julho.

O Mundial é o primeiro após os Jogos de Tóquio 2020 e deve ser o maior evento paralímpico a ocorrer na capital francesa antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

A amapaense vem se destacando nas últimas competições nacionais e internacionais no arremesso de peso e lançamento de disco. Wanna, inclusive, é dona do recorde brasileiro nestas duas modalidades.

“Estou muito feliz pela convocação e por ter a chance de representar o Brasil e o Amapá. Agradeço a todos pelo apoio”, disse, emocionada, a amapaense.

Wanna Brito nasceu com paralisia cerebral. Além de paratleta, a ex-modelo é formada em fisioterapia. Ela atua no Centro de Referência de Macapá, na Universidade Federal do Amapá (Unifap), uma parceria entre o CPB e o Governo do Estado.

A amapaense também faz parte da equipe da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), no setor de paradesporto, e neste mês de maio participou do Festival Paralímpico, promovido pelo governo, no Instituto Federal do Amapá (Ifap), onde reuniu várias crianças e adolescentes com e sem deficiência para conhecerem diversas modalidades.

