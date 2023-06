Amapá ultrapassa meta de 90% de imunização contra a gripe nos grupos prioritários

Ampliação da cobertura é resultado de esforços entre Governo do Estado e prefeituras para ampliar a cobertura vacinal.

O Amapá alcançou 90,71% do grupo prioritário com a vacina contra a gripe nessa quarta-feira, 31, ultrapassando a meta do Ministério da Saúde, que é de 90%. Já são 175.432 pessoas imunizadas, segundo dados divulgados pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

A conquista acontece 18 dias após o Governo do Estado declarar situação de emergência devido ao surto de síndromes respiratórias, no dia 13 de maio, quando a taxa era de 16%. Desde então, as ações para auxiliar na ampliação da cobertura vacinal dos 16 municípios foram intensificadas.

“Hoje, 18 dias depois de decretarmos situação de emergência na saúde, alcançamos mais 90% do grupo prioritário. Isso significa que os nossos municípios atenderam ao chamado do Governo do Estado para intensificar a cobertura vacinal. A população vacinada é resultado da força-tarefa junto aos prefeitos, profissionais da saúde de todo do Amapá, gestores e o apoio incondicional do Governo Federal. Quatro municípios ainda precisam bater a meta da vacinação, e estamos aqui para continuar apoiando no que for preciso”, destacou o governador Clécio Luís.

O chefe do executivo estadual lembrou ainda, que a Influenza é apenas um dos munizantes disponíveis à população. “Temos outras vacinas que são igualmente importantes para o combate a outros vírus e podem e devem ser utilizadas pelas famílias. Importante reforçar que famílias vacinadas, são famílias protegidas. Só vamos vencer com as pessoas vacinadas”, reforçou o gestor.

Os municípios de Ferreira Gomes, Oiapoque e Pracuúba chegaram a 100% de cobertura vacinal. Em outra ponta, os municípios de Cutias, Mazagão, Santana e Serra do Navio ainda precisam atingir a meta de imunização.

O público prioritário, que está mais vulnerável à doença, é composto por idosos, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, mulheres grávidas e puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas, entre outros.

Os dados da SVS-AP mostram, ainda, que 86,07% das crianças receberam a vacina; 90,93% dos idosos foram imunizados; 99,47% dos professores foram vacinados. Já as gestantes, 98,12% foram protegidas, enquanto trabalhadores da saúde, tiveram 100,19%.

“Ficamos muito contentes com o resultado da campanha. O Amapá é o primeiro estado brasileiro a alcançar a meta, isso é o resultado da força-tarefa mobilizada pelo governador Clécio Luís, que recebeu de imediato, o compromisso dos municípios, de fazer a vacina chegar a toda população”, frisou a superintendente da SVS, Margarete Gomes.

A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Mais vacinas

Na semana passada, mais de 100 mil doses da vacina contra a Influenza chegaram ao Amapá em uma remessa enviada pelo Ministério da Saúde atendendo a um pedido do Governo do Estado.

A coordenadora Estadual de Imunizações da SVS, Maria Angélica Oliveira, informou que todos os municípios já receberam a segunda remessa de doses.

“Vamos comemorar os resultados da campanha e continuar conscientizando a população sobre a importância da vacina. A imunização continua em todos os postos”, ressaltou Angélica.

O imunizante é atualizado anualmente de acordo com os subtipos do vírus em circulação no país, por isso, independentemente daqueles que tomaram a vacina no ano passado, e fazem parte do grupo prioritário, é muito importante que participem da campanha.

Governo repassa R$ 2,7 milhões aos municípios

Na última sexta-feira, 26, o Governo do Estado entregou R$ 2,7 milhões para as prefeituras investirem em ações de enfrentamento do surto que atinge, sobretudo, as crianças menores de seis anos. O valor foi distribuído de acordo com a população de cada cidade.

O aporte que sai do Fundo Estadual de Saúde faz parte do pacote de medidas do Governo para o enfrentamento do surto.

