MP-AP formaliza contrato com Cebraspe para realização de concurso público

A procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, formalizou na manhã desta terça-feira (1), a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização de concursos públicos para provimento dos cargos de Promotor de Justiça Substituto e de Servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Ministério Público do Amapá (MP-AP), e formação de cadastro de reserva. Por meio de videoconferência, com a participação dos promotores de Justiça André Araújo e Alexandre Monteiro, respectivamente, chefe de gabinete, em exercício, e secretário-geral do MP-AP, e do assessor técnico José Villas Boas foram dadas as boas-vindas e registrada a assinatura do instrumento que vai nortear a empresa especializada na realização do certame.

Foto: Ascom/MP-AP

O contrato tem por objeto a contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnicos, com vistas à organização e realização de 2 (dois) Concursos Públicos, um para provimento de 9 (nove) vagas no cargo de Promotor de Justiça Substituto, e outro para provimento de 6 (seis) vagas para o cargo de Técnico Administrativo – área administrativa – e de 4 (quatro) vagas para o cargo de Analista Ministerial – Assistente Social, Psicólogo e Tecnologia da Informação – ambos do quadro geral de pessoal do MP-AP.

Em reunião realizada, no dia 19 de novembro de 2020, a Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP com a Chefia de Gabinete da PGJ e a Secretaria-Geral da instituição deliberaram que a empresa Cebraspe é a mais adequada para operacionalizar o processo seletivo objeto deste projeto, por sua reputação ético-profissional, pela sua expertise na prestação dos serviços técnicos especializados, principalmente, na elaboração e avaliação de Perfil Profissiográfico dos cargos, e ainda, por atender plenamente às solicitações de informações e os valores propostos. O Centro elaborou em conjunto com os Analistas de Psicologia do MP-AP o Perfil Profissiográfico dos cargos para promotor de Justiça.

Os membros da administração também levaram em consideração que a empresa em questão dedica-se à pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, com vasta experiência na realização de certames públicos para órgãos públicos ou entidades privadas, a exemplo do Ministério Público da União (MPU), do Ministério Público do Piauí (MPPI), do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TCE/CE), da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE), dentre outros.

André Araújo informou que o edital para promotor de Justiça deverá ser publicado em 15 dias, a contar da assinatura do contrato, enquanto que Alexandre Monteiro falou que a expectativa para a publicação do edital para concurso de servidores seja ainda neste exercício de 2020.

A PGJ agradeceu pela assinatura do contrato que vai trazer uma solução para o quadro reduzidíssimo de membros e servidores para o cumprimento da missão institucional. Por isso, está muito feliz em poder, mais uma vez, realizar concurso público para provimento de cargos efetivos, sendo que o último concurso para promotores de Justiça e servidores foi realizado na sua gestão, em 2012, quando ocupou pela segunda vez consecutiva o cargo máximo no Ministério Público do Amapá.WhatsApp Image 2020 12 01 at 13.44.10

“Quero agradecer por esta parceria e acho que vamos fazer um excelente trabalho. Estamos abertos para os acertos que sejam necessários para que a gente faça da melhor forma e o mais rápido possível. Antes de findar o ano será um grande feito, após sofrermos com pandemia e apagão, podermos publicar esses editais gerando oportunidade de emprego”, afirmou Ivana Cei.

Participaram da videoconferência pelo Cebraspe, José Nogueira e Roberta Vasconcelos, que falaram da satisfação em realizar o serviço e reafirmaram os compromissos éticos e profissionais na realização dos concursos, que garantem a reputação da empresa.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Texto: Gilvana Santos

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...