Fumcult prorroga inscrições do 1° Festival da Canção Macapaense

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) prorrogou nesta quinta-feira (15) as inscrições do 1° Festival da Canção Macapaense (Fescam), criado para fomentar a produção musical na capital. O prazo agora vai até às 18h do dia 25 de julho.



O investimento será de aproximadamente R$ 18 mil em premiações para valorização da música amazônica, com recursos oriundos do Programa Macapá Tem Cultura.



De acordo com o diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe Medeiros, a decisão de prorrogação atende a um pedido da comissão organizadora, que observou um aumento das inscrições na véspera do encerramento do prazo.



‘’A Prefeitura de Macapá, através da Fumcult, deseja fomentar a cultura atendendo as demandas em consenso com os artistas e trabalhadores culturais. O cronograma é uma resposta à classe musical macapaense. A extensão do prazo dará mais oportunidade para quem teve algum contratempo e ainda não realizou a sua inscrição no festival’’, explica.



Como faço para participar?

Podem participar do festival pessoas físicas, com idade acima de 18 anos, residentes em Macapá. A canção precisa ser inédita, em língua portuguesa, com duração máxima de quatro minutos.



O candidato deve se atentar para a letra da música. O conteúdo não pode trazer mensagens políticas, religiosas, incitação à violência, discriminação de qualquer gênero e citação de marcas comerciais.



As inscrições são virtuais, através do e-mail [email protected]. O interessado precisa enviar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, especificando o nome do(s) autor(es), do(s) intérprete(s), e no caso de bandas, nomes dos músicos componentes.



Além disso, precisa enviar cinco cópias da letra da música inscrita, sendo que duas delas cifradas. Também deve ser anexado um arquivo de áudio, em formato digital (mp3 ou wav), com a gravação da música.

Confira abaixo o cronograma atualizado:

30/06/2021 à 25/07/2021– Período de inscrição



26/07/2021 à 28/07/2021 – Curadoria das músicas inscritas



29/07/2021 – Divulgação das músicas pré-selecionadas



30/07/2021 – Período de recursos



31/07/2021 – Análise de recursos



03/08/2021 – Resultado final das músicas selecionadas



06, 07, 08, 11, 12 e 13/08/2021 – Período de ensaios



29/08/2021 à 31/08/2021 – Passagem de Som



29/08/2021 e 30/08/2021 – Mostra Competitiva



31/08/2021 – Cerimônia de Premiação



Para mais informações, visite a plataforma da Fundação Municipal de Cultura em http://fumcult.macapa.ap.gov.br/ . Entre na aba editais e confira o item ‘Edital 002/2021 – 1° Festival da Canção Macapaense – Fescam’, que conta com todos os documentos relacionados ao certame.

Aline Paiva

Fundação Municipal de Cultura

