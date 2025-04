Programa Agentes de Mercado conecta empreendedores com novos compradores

O evento reuniu microempresas, empresas de pequeno porte, artesãos, produtores rurais e compradores de todos os portes e setores

A diretora técnica do Sebrae Amapá, Suelem Amoras, recebeu empreendedores de diversos setores para o lançamento do Programa Agentes de Mercado. Com o objetivo de conectar empreendedores com os compradores, e quebrar barreiras comerciais, o lançamento ocorreu na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, na última segunda (14), às 19h.

Para a diretora técnica, Suelem Amoras, o Programa Agentes de Mercado é uma possibilidade de ampliação de negócios e descoberta de novos mercados para todos os setores participantes.

“O programa tem como foco ensinar novas estratégias de acesso ao mercado, por meio da venda B2B, ou seja, de empresa para empresa. Esse modelo propõe que as empresas consigam ter vendas mais recorrentes e com maiores volumes. Nosso propósito é que as pequenas empresas consigam alcançar melhores resultados”, afirmou a diretora, Suelem Amoras.

Segundo o gerente da Unidade de Mercado do Sebrae, Rômulo Brasão, o programa solicita dos participantes a dedicação para poderem vender mais e com qualidade, porque o Sebrae já oferece toda a estrutura necessária de consultorias especializadas, acompanhamento técnico, inteligência de mercado e promoção de conexão com novos compradores.

“O Agente de Mercado desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico local, atua como um elo entre pequenos empreendedores e oportunidades de mercado. Promove e capacitam empresários, os auxiliam a identificar nichos de mercado, melhorar a competitividade e aumentar as vendas”, disse Rômulo Brasão.

O Programa Agentes de Mercado é uma solução que propõe aumentar o faturamento das micro e pequenas empresas no estado do Amapá. A iniciativa visa qualificar os pequenos negócios com ferramentas inovadoras de vendas, compartilhamento de conhecimentos essenciais em estratégias eficazes e fomento do ambiente colaborativo através de networking.

A ação é uma estratégia para impulsionar o crescimento comercial no Amapá, por meio do auxílio na expansão comercial, suporte para o reposicionamento estratégico das empresas, capacitação do empreendedor para ter conhecimento aprofundado sobre o público-alvo do negócio, possibilita a criação de estratégias de vendas personalizadas, aplicação eficaz de inteligência comercial, otimização da identificação de oportunidades e a conversão de prospecções em resultados duradouros.

A jornada do programa é dividida em quatro etapas: Planejamento, Embarque, Prospecção e Encerramento, com um total de 34 passos. O Agentes de Mercado conta com cinco encontros, dois acolhimentos empresariais e um ciclo de aproximações. O primeiro encontro é uma apresentação do programa, preenchimento do cadastro e diagnóstico; o segundo, é uma devolutiva do diagnóstico realizado, trilha de qualificação e o termo de adesão; no terceiro encontro, acontece a construção da trilha de expansão do negócio e previsão de vendas; no quarto, é a preparação para as aproximações; e por fim, o quinto, é a análise de resultado de faturamento. O primeiro encontro empresarial, será uma palestra de orientação para os participantes; e o segundo, é a elaboração da trilha de expansão comercial. E o ciclo de aproximações será o agendamento e a aproximação com potenciais compradores.

A Palestra Aumente Suas Vendas e Conquiste Novos Mercados: Descubra Como a Sua Empresa Pode Identificar Novas Oportunidades e Expandir Seu Alcance foi apresentada pelo palestrante Jorge Sampaio, que compartilhou insight e experiências valiosas.

O palestrante e especialista em Gestão Estratégica do Varejo pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Jorge Sampaio, possui mais de 12 anos de experiência na criação e desenvolvimento de negócios digitais para grandes marcas como Leroy Merlin, Havaianas, Osklen, Mizuno e Nívea. Especialista em modelos de negócios DTC e B2B. É professor na ComSchool e na Escola Superior de E-Commerce (Esecom), onde aborda temas como otimização de vendas e Omnichannel.

O lançamento do Programa Agentes de Mercado, foi coordenado pelo gerente da Unidade de Mercado, Rômulo Brasão, e pela assessora técnica, Thaís Almeida.

