Governo do Amapá sanciona lei que institui o Dia S do Comércio e Sistema Comércio lança programação da Semana S

Lei que institui o Dia S do Comércio é sancionada e programação oficial da Semana S é lançada com foco em cidadania e desenvolvimento.

Por Valdeí Balieiro

Nesta quinta-feira (17/04), o Governo do Estado do Amapá sancionou a lei que institui o “Dia S do Comércio”, a ser comemorado anualmente em 16 de maio, reconhecendo oficialmente a importância do setor do comércio de bens, serviços e turismo para o desenvolvimento econômico e social do estado.

A cerimônia contou com a presença do governador Clécio Luís, da deputada estadual Edna Auzier — autora do projeto de lei — e do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amapá, Ladislao Monte, além de outras autoridades locais, empresários e colaboradores do Sistema Comércio.

“Hoje é um dia simbólico — e os símbolos têm um valor importante para nós. Vamos sancionar uma lei, de autoria da deputada Edna Auzier, que institui o dia 16 de maio como o Dia S do Comércio. Essa data passa a ser um marco de luta, de reflexão e de homenagem ao trabalho realizado pelo Sesc, Senac e pelos sindicatos que compõem o Sistema Comércio. Em 2023, houve uma tentativa de retirada de recursos do Sistema S, o que colocaria em risco ações fundamentais de formação, capacitação e desenvolvimento do comércio, do turismo e de todos os segmentos representados pelos sindicatos. Felizmente, graças a um amplo movimento nacional liderado pela CNC, com o apoio das Federações do Comércio e dos sindicatos, essa ameaça foi contida. A partir de agora, o dia 16 de maio será um momento anual de reconhecimento e fortalecimento desse trabalho. A deputada Edna Auzier apresentou o projeto em alinhamento com a Fecomércio Amapá e o presidente Ladislao Pedroso, e terei a honra de sancionar essa lei”, falou Clécio Luís, governador do Estado.

A criação do projeto contou com o apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amapá e o mandato da Deputada Estadual, Edna Auzier (PSD). Segundo a Deputada, criar essa lei demonstra a importância do setor de comércio para o desenvolvimento do estado.

“A criação do Dia S do Comércio é uma forma de reconhecer a relevância dos comerciantes, empreendedores e trabalhadores que movimentam a economia do nosso estado. Como empresária que já fui, entendo de perto os desafios enfrentados por esse setor e sei o quanto é necessário que o poder legislativo esteja atento aos seus anseios. Essa é uma conquista construída com diálogo, sensibilidade e respeito ao papel fundamental do comércio de bens, serviços e turismo no desenvolvimento do Amapá”, citou Edna Auzier, deputada estadual.

A partir de agora, a lei n°3.190/2025, que institui o Dia S do Comércio, será publicada no Diário Oficial do Estado. Para o Presidente do Sistema Fecomércio Amapá, Ladislao Monte, o momento é de agradecimentos e de fortalecer o setor do comércio de bens, serviços e turismo.

“Agradecemos profundamente à deputada Edna Auzier pela sensibilidade e iniciativa de criar o projeto de lei que institui o Dia S do Comércio, uma data que simboliza a força do setor de bens, serviços e turismo em nosso estado. Nosso reconhecimento também ao governador Clécio Luís, que sancionou a lei e demonstrou, mais uma vez, seu compromisso com os interesses do comércio e com o fortalecimento da economia amapaense. Este é um momento histórico, que reforça a união entre o poder público e o Sistema Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais em prol do desenvolvimento sustentável e da valorização dos profissionais e empreendedores que movem o Amapá”, destacou Ladislao Monte, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amapá.

Programação da Semana S

Na ocasião, o Sistema Comércio Amapá também lançou oficialmente a programação da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio, no Senac Amapá, em Macapá, com atividades gratuitas voltadas à inovação, ao empreendedorismo e ao fortalecimento do setor produtivo.

A abertura oficial da Semana S ocorrerá no dia 16 de maio, às 14h, no auditório do Senac, no centro da capital, com a recepção de empresários convidados, exibição de vídeo do presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Dr. José Roberto Tadros, e pronunciamento do presidente do Sistema Fecomércio AP, Ladislao Monte.

A programação do primeiro dia incluirá palestra sobre a Reforma Tributária nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, ministrada por Albert Jonatas, além do lançamento do documentário As Castanheiras: Território e Memória, do projeto Senac Empresas, e do circuito de corridas binacional. Destaque ainda para a palestra “Navegando no Futuro: Gestão, Estratégia e Inovação com a IAM”, conduzida pelo professor e futurista Gil Giardelli, e a palestra motivacional “Superação de Desafios – Mudanças”, com o ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Giba. Ao final, os participantes desfrutarão de um happy hour com apresentação da cantora Hanna Paulino, além de coquetel volante e exposições institucionais.

No dia 17 de maio, a programação se estenderá aos demais espaços do Senac, com uma série de atividades simultâneas, organizadas em vitrines temáticas e áreas de experiências.

Pelo Senac, serão oferecidas oficinas de Inteligência Artificial, Segurança Cibernética e Transformação Digital, além de vivências nas áreas de saúde, gastronomia, beleza, moda e sustentabilidade. Entre os destaques estarão o escape room clínico, simulação realística sobre envelhecimento, oficinas de culinária gourmet, automaquiagem, spa dos pés e customização de roupas. Também será apresentado o programa Cachola, com foco em inovação educacional.

Paralelamente, o Sesc Amapá promoverá ações voltadas à educação inclusiva, empregabilidade juvenil, assistência social, cultura, atividade física e lazer. A programação incluirá oficinas, atendimentos em saúde e odontologia, exposições, cortejo circense, teatro infantil, aulões de ritmos, pintura facial e escovódromo.

O público também poderá visitar o Espaço HUB de Experiências, que reunirá serviços e informações do Senac, Sesc, Sindicatos Empresariais e Instituto Fecomércio, além de ações sociais como corte de cabelo, embelezamento de sobrancelhas e massagens relaxantes.

A Semana S do Comércio é uma iniciativa do Sistema Comércio, por meio da CNC, Federações, Sesc e Senac, com o apoio dos sindicatos empresariais do comércio. O evento será gratuito e voltado à classe empresarial, profissionais do comércio e serviços, estudantes, aprendizes e ao público em geral.

