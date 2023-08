Governador Clécio Luís lança concurso Rainha da Expofeira 2023

Após oito anos, o evento volta a encantar o público com a escolha da candidata que apresentará a melhor performance no palco.

Por: Weverton Façanha

O governador, Clécio Luís, lançou nesta quarta-feira, 30, o edital que define as regras do concurso Rainha da Expofeira 2023, um dos momentos mais esperados da programação que, após quase dez anos, está de volta para impulsionar a economia, a cultura e o turismo do Amapá.

“A volta da Expofeira é um momento de resgate e a escolha da rainha faz parte deste contexto. Também é um evento que gera renda para profissionais que atuam como estilistas, maquiadores e cabeleireiros, o que é muito significativo para nossa economia”, destacou Clécio Luís.

O lançamento do edital aconteceu na Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha. É a primeira vez que o certame tem regulamento publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O concurso está previsto para acontecer no dia 30 de setembro. As inscrições já estão abertas a partir desta quarta-feira, 30, e seguem até 18 de setembro, de segunda a sexta-feira, na sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), na Avenida FAB, 85, das 8h às 13h.

VEJA AQUI O EDITAL DO CONCURSO RAINHA DA EXPOFEIRA

Rainha da 52ª Expofeira

A premiação será de R$ 15 mil para a primeira colocada, R$ 3 mil para a segunda e R$ 2 mil para a terceira. Também haverá prêmios para o melhor estilista, coreógrafo, maquiador e troféu para a melhor torcida. As participantes poderão representar entidades, empresas e secretarias de estado, podendo ser limitado a três representações.

Para ser eleita, a representante deverá obter a melhor pontuação nos quesitos beleza (facial e corporal), fantasia (traje), coreografia, presença de palco e simpatia.

“O Governo do Estado montou uma organização que vai conduzir o concurso. Haverá, ainda, diversas programações com todas as candidatas”, informou o secretário da SDR, Kelson Vaz.

Podem concorrer mulheres de 16 a 35 anos, amapaenses ou que residem no estado por pelo menos três anos comprovadamente. Não poderão participar rainhas eleitas em edições anteriores do concurso.

Troca de faixa

Em 2023, quem terá a missão de passar a faixa para a vencedora será Fabiany Araújo, 23, eleita em 2015 como primeira princesa. A jovem que foi eleita como rainha naquele ano não reside mais no Amapá.

Fabiany destacou a satisfação em retornar à Expofeira e viver novamente este momento marcante em sua vida.

“Estou feliz em estar participando novamente e, após oito anos, teremos a responsabilidade passar essa faixa e meu coração está apertado, mas é muito gratificante”, contou a jovem.



O lançamento do edital contou ainda com as presenças da Rainha da Expofeira de 2012, Jade Vale e da Miss Amapá 2023, Alessandra Barcellos.

