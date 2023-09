Aplicativos de idiomas: Aprenda novas línguas de forma prática e eficiente

Com o avanço tecnológico, não é mais necessário frequentar escolas de idiomas tradicionais para adquirir novas línguas. O aprendizado de línguas estrangeiras tornou-se acessível por meio de aplicativos práticos e eficientes. Com a vantagem de serem compatíveis com dispositivos móveis e alguns até acessíveis diretamente pelo navegador, não precisa baixar tecnicamente, assim como Spotify, Youtube, Jogos de colisão do Platincasino ou Netflix. Essas ferramentas oferecem flexibilidade e conveniência. A seguir, serão apresentados alguns desses aplicativos que se destacam no auxílio ao aprendizado linguístico.

Duolingo

O Duolingo, um dos aplicativos mais populares para aprender idiomas, oferece uma abordagem interativa e envolvente para o aprendizado de línguas. Disponível para sistemas operacionais iOS e Android, bem como para uso em navegadores, o Duolingo oferece uma ampla gama de idiomas para escolher, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão e muito mais. Sua abordagem, com lições em formato de jogos, torna o processo de aprendizado divertido e eficaz. Além disso, seu sistema de recompensas e rastreamento de progresso incentivam os usuários a continuar praticando e aprimorando suas habilidades linguísticas.

Mondly

Compatível com sistemas operacionais iOS e Android, o aplicativo Mondly, oferece uma abordagem inovadora para aprender línguas e apresenta uma ampla gama de idiomas, desde os mais falados, como inglês, espanhol e alemão, até opções menos convencionais, como persa e vietnamita. Uma característica notável do Mondly é sua ênfase na interação por meio da realidade virtual e da realidade aumentada, tornando o aprendizado mais envolvente e imersivo. Além disso, o aplicativo oferece lições diárias, reconhecimento de voz preciso para aperfeiçoar a pronúncia e foco na conversação, permitindo que os usuários desenvolvam habilidades práticas de comunicação.

Babbel

O Babbel se destaca como um aplicativo de idiomas de alta qualidade, compatível também com sistemas operacionais iOS e Android. Ele oferece uma gama diversificada de línguas, desde o mais procurado, o inglês, até o menos convencional como o dinamarquês. O aplicativo é conhecido por sua abordagem focada em situações da vida real. Suas lições interativas, projetadas por especialistas linguísticos e as práticas promovem o desenvolvimento das habilidades de conversação e compreensão auditiva, tornando o Babbel uma excelente escolha para quem deseja aplicar imediatamente o aprendizado em contextos do cotidiano.

Busuu

O Busuu é um aplicativo que se diferencia por sua abordagem de comunidade e interação. Compatível com sistemas operacionais iOS e Android, o aplicativo oferece cursos em uma variedade de idiomas. O Busuu se destaca por oferecer a oportunidade de interagir com falantes nativos através da plataforma, o que proporciona uma prática valiosa na vida real. Além disso, as lições são baseadas em situações do cotidiano, visando a comunicação prática, também inclui lições interativas, revisões regulares e testes de proficiência para acompanhar o progresso do usuário de maneira eficaz, além de oferecer recursos offline para estudos flexíveis.

Drops

O Drops se destaca por seu design visualmente cativante e sua abordagem de aprendizado baseada em jogos. Disponível para iOS e Android, o aplicativo oferece lições envolventes em diversos idiomas. O aplicativo oferece lições curtas e focadas, cada uma durando apenas cinco minutos, o que o torna perfeito para sessões de aprendizado rápidas e eficientes. O Drops se concentra em vocabulário e utiliza imagens cativantes para auxiliar na memorização. Oferecendo uma seleção de mais de 35 idiomas, desde os populares até os menos convencionais, o aplicativo é especialmente adequado para quem deseja ampliar seu vocabulário de maneira prática e visual.

Beelinguapp

O Beelinguapp é um inovador aplicativo para aprender idiomas por meio da leitura bilíngue, que permite aos usuários ler textos em seu idioma nativo ao mesmo tempo em que visualizam o texto correspondente em um idioma estrangeiro, facilitando a compreensão e a expansão do vocabulário. Disponível para sistemas iOS e Android, o aplicativo conta com uma gama diversa de idiomas. O Beelinguapp fortalece a compreensão escrita, a pronúncia e o vocabulário. Sua abordagem torna a aprendizagem contextual e agradável, beneficiando tanto iniciantes quanto aqueles que desejam aprimorar suas habilidades de leitura e compreensão auditiva.

ELSA Speak

O aplicativo ELSA Speak é uma ferramenta poderosa para aprimorar a pronúncia em inglês. Compatível com sistemas operacionais iOS e Android. O aplicativo é especializado no ensino do inglês, oferecendo um amplo espectro de sotaques nativos para prática. Ele oferece uma abordagem inovadora usando tecnologia de reconhecimento de voz para identificar e corrigir sotaques e pronúncias incorretas. Seus pontos fortes incluem lições personalizadas, feedback instantâneo, e um cronograma flexível, tornando-o uma ferramenta valiosa para melhorar a confiança e clareza na comunicação em inglês.

Conclusão

Podemos ver que os aplicativos de idiomas representam uma revolução no aprendizado de línguas, proporcionando conveniência e eficácia aos usuários. Compatíveis com sistemas operacionais iOS e Android, eles oferecem uma vasta lista de idiomas, desde os mais comuns até os mais exóticos. As abordagens variam, desde a interatividade gamificada do Duolingo até a imersão virtual do Mondly, e a comunicação real do Busuu. Essas soluções modernas refletem o papel fundamental da tecnologia no avanço da educação linguística, fornecendo opções personalizadas, flexíveis e atraentes para aprender e aprimorar idiomas de forma prática e eficiente.

