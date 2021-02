Quais serão as tendências das redes sociais em 2021?

Não há dúvida sobre o lugar central que sites como Twitter, Facebook ou Instagram ocupam em nossa vida diária, bem como no campo profissional. Nessa direção, é importante acompanhar as últimas tendências das redes sociais para que outros usuários ou marcas não se aproveitem de nós e assim continuem a aproveitar tudo o que essas plataformas têm a oferecer. Na nota seguinte, algumas chaves para pensar em seu uso neste 2021 que acaba de começar.

Se há algo que o século 21 nos ensinou desde seu início é que o tempo se tornou cada vez mais líquido e é difícil segurar qualquer tipo de certeza. Vivemos em uma época de grandes mudanças tecnológicas, entre as quais se destacam as ligadas à Fintech e às empresas chamadas unicórnios, que, aproveitando as últimas inovações, oferecem propostas inovadoras que tornam o trabalho muito mais simples. A isto devemos acrescentar a constante renovação e atualização das redes sociais, que desafiam seus usuários a se reinventarem o tempo todo para alcançar os melhores resultados possíveis com seu uso.

Nesse sentido, com as primeiras semanas de 2021 correndo, há muitos que se perguntam quais serão as tendências para este ano começar a tirar alguma vantagem de seus concorrentes. Quer sejam criadores de conteúdo ou pequenas empresas, estar ciente dessas informações é fundamental para o sucesso. É por isso que neste artigo perguntamos brevemente sobre algumas preferências que será aconselhável levar em conta para que os objetivos possam ser cumpridos em tempo e forma.

Portanto, devemos começar falando sobre a continuação de uma tendência que tem sido mantida nos últimos anos: o reinado do vídeo. Este tipo de publicações é o que tem mais alcance e ricochete nas redes sociais de hoje, o que também gerou outros tipos de serviços online. Atualmente é possível encontrar um editor de vídeos de alta qualidade a qualquer momento que nos permita resolver de forma prática qualquer uma de nossas necessidades. Os produtos finais que podem ser obtidos são surpreendentes, o que sem dúvida faz a diferença em relação a outros tipos de conteúdo dentro do fornecimento infinito da web.

Na mesma linha, espera-se que tanto Tik Tok como Instagram continuem a ser as redes sociais de crescimento mais rápido em 2021, pois são aquelas onde a criação de vídeos é mais poderosa e privilegiada. Muitas empresas tradicionais, assim como projetos que estão apenas começando, transformaram suas estratégias de marketing on-line para gerar conteúdo deste tipo. O mesmo acontece com influenciadores e artistas, que nos últimos anos deixaram de lado as fotos ou folhetos para pensar em que tipos de vídeos são os que podem causar mais impacto dentro de seu público-alvo.

Finalmente, uma última tendência esperada para este ano é continuar a reduzir ao mínimo o texto no corpo da mensagem da publicação. Uma das vantagens que os vídeos oferecem é, precisamente, ser capaz de sintetizar e resumir perfeitamente a mensagem que você quer dar, de modo que os copys geralmente se concentram em etiquetar e criar hashtags, deixando a informação mais relevante como conteúdo exclusivo do material audiovisual. Dessa forma, o usuário deve olhar com mais cuidado e o impacto é muito mais forte e duradouro.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...