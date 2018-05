Instagram ganha videochamadas e adiciona ferramenta anti-bullying

A ferramenta de chat do Instagram vai passar a permitir videochamadas e, a partir desta segunda-feira, vai ter a possibilidade de filtrar comentários de bullying feitos aos utilizadores.

No F8, a conferência anual do Facebook para programadores, foram várias as novidades anunciadas, e o Instagram não ficou de parte. A aplicação detida pelo Facebook focada na partilha de fotografias e vídeos vai passar a ter a opção de videochamadas a partir do Direct, a ferramenta de chat para os utilizadores da rede social. Além disso, a subsecção ‘explorar’ vai ter um novo design, as histórias vão expandir-se para o Spotify e a rede social vai alargar a opção para censurar “comentários ofensivos” e assim minimizar os efeitos do bullying na plataforma.

A mudança mais relevante são as novas ferramentas de inteligência artificial que fazem a triagem de comentários ofensivos e que passam a ser capazes de detetar comentários de bullying. A opção para impedir que alguns comentários apareçam no feed dos utilizadores, que pode ser desligada nas definições, foi lançada em 2017 como solução para tornar a experiência mais segura para os utilizadores.

Sendo o Instagram uma plataforma com bastante sucesso entre o público mais jovem, esta é uma das formas do Facebook para combater as críticas que recebe quanto aos casos de bullying feitos através da rede social. Em comunicado, o presidente executivo e co-fundador do Instagram, disse: “Proteger os nossos membros mais jovens é crucial para os ajudar a sentirem-se mais confortáveis”.

