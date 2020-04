Zoom 5.0 trará atualização com melhorias de segurança e privacidade

Nina Gattis

Depois de muitas reclamações acerca da falta de segurança e privacidade implícitas a sua plataforma, a Zoom admitiu seus erros quanto à proteção de dados dos usuários e tratou de anunciar uma atualização que deve passar mais credibilidade a quem precisa manter contato via videoconferência em meio à pandemia de coronavírus.

De número 5.0, a atualização será lançada no próximo fim de semana. A principal mudança está na implantação da criptografia AES-GCM de 256 bits, um dos tipos mais complexos do Padrão de Criptografia Avançada (AES, na sigla em inglês). Ainda que não seja uma criptografia de ponta a ponta, é melhor do que a anterior, cheia de falhas.

Além disso, uma mudança na interface revela as opções de segurança sem que o usuário tenha que procurá-las em submenus nada intuitivos. A partir de um novo botão destacado na barra de menus das reuniões, as pessoas conseguirão interromper chamadas, remover participantes, restringir o compartilhamento de tela e, inclusive, denunciar outros usuários de forma simples e rápida.

