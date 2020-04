Instagram lança Desafios, novo adesivo para os Stories; veja como usar

Sticker permite desafiar amigos a participar de brincadeiras famosas de três formas diferentes

Rodrigo Fernandes

O Instagram anunciou, nesta quinta-feira (23), o lançamento de um novo sticker para os Stories, chamado “Desafios”. O adesivo, sinalizado com um ícone de troféu, permite que os usuários participem de brincadeiras famosas na rede social como o “Evoluiu Challenge” e o “#DesafioAceito entre mulheres”, por exemplo, e convoquem os amigos de forma direta para reproduzirem a tarefa, criando uma menção a ele na própria figurinha.

De acordo com a rede social, o novo sticker será liberado para todos os usuários, mas em fase experimental. No primeiro momento, um número limitado de desafios será disponibilizado, mas novas brincadeiras devem ser adicionadas à medida que os testes forem avançando. Uma das opções disponíveis é o #StayAtHomeChallenge (“Desafio Fique em Casa”, em inglês), em que os usuários devem mostrar as atividades que estão realizando durante a quarentena.

Para usar o adesivo, basta gravar um story realizando a tarefa proposta e adicionar o sticker de Desafio da forma tradicional, através da galeria de figurinhas localizada no menu de edição. Depois, basta marcar o nome de usuário de algum amigo para desafiá-lo a participar da brincadeira.

