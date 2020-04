Amapá tem agora 548 casos confirmados, 772 em análise laboratorial e 16 óbitos

O Governo do Amapá atualizou nesta quinta-feira, 23, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado, trazendo 56 novos casos confirmados. Agora no total são 548 casos confirmados e 772 em análise laboratorial.

Dos novos casos informados hoje, 42 são em Macapá, 8 no município de Santana, 3 em Laranjal do Jari, 2 em Porto Grande e sendo registrado ainda o 1º caso em Pedra Branca do Amapari, o que eleva a incidência do vírus para 9 municípios do Amapá.

Este boletim também traz dois novos óbitos, sendo dois homens, ambos de 81 anos. Um faleceu no Centro de Atendimento Intensivo ao Covid-19, paciente oncológico, hipertenso e diabético. O outro faleceu em hospital da rede privada e tinha como comorbidades hipertensão e diabetes.

Os casos confirmados no Amapá chegam a 548, sendo:

447 são de Macapá

69 de Santana

3 de Mazagão

3 em Porto Grande

6 em Oiapoque

2 em Vitória do Jari

15 em Laranjal do Jari

2 em Serra do Navio

1 em Pedra Branca do Amapari

Há ainda:

258 se recuperaram (Macapá 226/ Santana 27/ Oiapoque 2/ Laranjal do Jari 3)

229 estão em isolamento familiar

16 pacientes morreram (Macapá 14/ Santana 2)

1.451 casos suspeitos descartados

Ao todo são 45 casos hospitalizados:

23 no sistema público (7 em leito de UTI / 16 em leito clínico)

22 na rede privada (7 em leito de UTI / 15 em leito clínico)

Suspeitos declarados pelos municípios: 1.298

Macapá: 842

Santana: 274

Amapá: 3

Calçoene: 6

Cutias do Araguari: 1

Itaubal: 3

Laranjal do Jari: 60

Mazagão: 30

Oiapoque: 13

Pedra Branca do Amapari: 6

Porto Grande: 25

Serra do Navio: 14

Vitória do Jari: 14

Tartarugalzinho: 7

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Portal do GEA

