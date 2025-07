Procon Amapá realiza fiscalização em importadoras, papelarias e livrarias

Com a proximidade do retorno às aulas, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP) realiza, nos centros comerciais de Macapá e Santana, uma fiscalização direcionada para os segmentos de importadoras, papelaria e livrarias. O objetivo é garantir que os estabelecimentos estejam de acordo com as leis consumeristas, garantindo, assim, o equilíbrio nas relações de consumo.

A operação “Volta às Aulas” integra o calendário fixo de operações do Procon e, em janeiro deste ano, as equipes do órgão percorreram escolas particulares, livrarias e papelarias. Na ocasião, mais de 80 itens fora do prazo de validade foram recolhidos pelo instituto.

Local: Centro Comercial de Macapá

Data: 30/07/2025 às 9h30

Endereço: Rua Cândido Mendes

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...