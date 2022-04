Promotoria de Defesa da Saúde faz inspeção na UBS Álvaro Corrêa

Após receber queixas da comunidade sobre a falta sala de vacinação na Unidade Básica de Saúde Álvaro Corrêa, localizada na zona norte de Macapá, nesta segunda-feira (4), a coordenadora das Promotorias de Defesa da Saúde do Ministério Público do Amapá (MP-AP), promotora de Justiça Fábia Nilci, e a assessora Técnica Elizeth Paraguassu, estiveram na Unidade para inspecionar as instalações e verificar as atuais condições de funcionamento.

De fato, a sala de vacinação, fechada por ocasião do primeiro pico da pandemia, permanece desativada, funcionando apenas para vacina contra Covid-19; muitas luminárias estão queimadas e 16 centrais de ar não funcionam. “Causa estranheza, já que esse prédio foi reformado há menos de dois anos”, observou a promotora.

Outros problemas na estrutura física são goteiras em várias ambiências, janelas quebradas ( de uma sala de atendimento e recepção ) e utilização de vidro inadequado na porta de entrada, deixando exposta a unidade. Além disso, alguns medicamentos estão em falta, como xarope para tratamento de gripes e viroses sazonais

Melhorias

Houve ampliação na oferta de serviços, como exames de Ultrassonografia Transvaginal, Obstétrica, Abdômen total, Rins, Vias Urinárias e Pélvica). A UBS conta com a seguinte equipe médica: dois pediatras; três clínicos gerais, dois obstetras e dois ginecologistas.

Outras UBSs visitadas: problemas semelhantes

A Promotoria de Defesa da Saúde esteve, ainda, nesta segunda-feira (4), na UBS Rubin Aronovtihc, onde identificou problemas semelhantes na parte de infraestrutura. Esta unidade também passou por reforma e o prédio é novo, entretanto com muitos problemas, tais como da UBS Álvaro Corrêa. As obras foram entregues em 2020.

A Promotoria também já esteve, desde dezembro do ano passado, após retomar o calendário de visitas e inspeções nas seguintes UBSs: Marabaixo, Pantanal, BR210, Novo Horizonte e Padre Raul Matte, que apresentaram problemas de falta de medicamentos; de alguns profissionais, como de farmácia e enfermagem; problemas estruturais, dentres outros, que já foram repassados à SEMSA, que esclareceu que irá trabalhar para saná-los.

Nas UBS anteriormente visitadas, a Promotoria recomendou que fossem sanadas as irregularidades, estabelecendo o prazo de 60 dias. A reunião com a SEMSA, que teve a participação da Secretária Erika Amor, da coordenadora das UBS e da Atenção Básica, bem como da Secretária Alessandra, ocorreu no mês de fevereiro.

Ainda este ano, a Promotoria irá visitar todas as UBS do município de Macapá, incluindo as da região rural e o Bailique.

