Sebrae inicia capacitação empreendedora para reeducandas no Iapen

Programação é uma ação do Termo de Cooperação assinado entre Sebrae e Tribunal de Justiça do Amapá e faz parte da Campanha Agosto Lilás

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), inicia capacitação empreendedora com internas, em cumprimento de medidas no sistema prisional do Instituto Penitenciário do Amapá (Iapen). Projeto final, objetiva qualificar mulheres que estejam sentenciadas no Iapen em regimes fechado, semiaberto ou aberto, e atende aos familiares do sexo feminino das reeducandas. Os treinamentos da primeira etapa ocorrem no período de 22 de setembro a 24 de novembro, com uma pausa nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, e retorna as atividades em fevereiro. A conclusão está prevista para agosto de 2022, prazo estabelecido no projeto.

Segundo a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Denise Nunes, a instituição pretende sensibilizar internas do Iapen para capacitações em gestão de negócios. “Queremos estimular o desempenho competitivo na vida empresarial durante a vida egressa a sociedade”, ressalta a gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes.

Programa de capacitação

O programa de capacitação é coordenado pela gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes e pela gestora de educação empreendedora do Sebrae, Ademilce Batista. Nesse primeiro momento, o Sebrae realiza diagnóstico de perfil empreendedor para as participantes do projeto, conhecendo práticas e instintos empreendedores que devem ser trabalhados e acompanhados durante o treinamento.

A educadora do Iapen, Roméria Gomes, explica que a parceria com o Sebrae estimula o empreendedorismo feminino e auxilia para que as reeducandas retornem a vida social com visão de mercado. “Essas capacitações são de extrema importância para que as internas tenham condições do sustento financeiro e não cometam delitos. Essa iniciativa nos ajuda também, a cumprir o papel do Iapen de ressocializar pessoas da melhor forma”, conclui a educadora penitenciária, Roméria Gomes.

Cooperação

O Termo de Cooperação entre o Sebrae, Tjap e Iapen, foi assinado no dia 13 de agosto de 2021. O objetivo, é promover a ressocialização, por meio do desenvolvimento empreendedor de mulheres sentenciadas. Ação faz parte da programação da campanha organizada pelo Tjap, intitulada Agosto Lilás, que conscientiza a sociedade pelo fim da violência contra a mulher.

A abertura do Programa de Capacitação, ocorreu na Coordenadoria Penitenciária Feminina (Copef) do Iapen, na última segunda-feira (30), às 14h30.

Programação

Data: 22.9.2021 – Quarta-feira

Hora: 14h às 16h

Palestra: Tire Seus Sonhos da Gaveta! – Sensibilização e Motivação a Novas Empreendedoras

Data: 29.9.2021 – Quarta-feira

Hora: 14h às 16h

Palestra: Como ver Oportunidade nas Dificuldades – Segmentos em Altas Para Investir

Data: 6.10.2021 e 13.10.2021

Hora: 14h às 16:30

Oficina: Planeje Seu Negócio Agora

Data: 20.10.2021 e 27.20.2021

Hora: 14h às 16h30

Oficina: Como Fazer Mais com Menos

Datas: 3, 10, 17 e 24.11.2021

Carga horária: 10h, sendo 2h30 por dia

Curso: Gestão Financeira – Organização financeira, Precificação e Conscientização de Receitas/Despesas do Negócio.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

