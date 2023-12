‘É um momento que faz a gente pensar em dias melhores’, conta mãe ao assistir Cantata Natalina das Escolas Estaduais, em Macapá

Gleice Moraes, de 33 anos, levou os filhos para assistirem a programação que reuniu 1,5 mil vozes de crianças e adolescentes.

Por: Léo Nilo

Sentimentos de gratidão e fraternidade marcaram a noite de quarta-feira, 20, ao reunir 1,5 mil vozes de estudantes na Cantata Natalina das Escolas Estaduais, realizada pelo Governo do Estado, em frente à Casa do Artesão, em Macapá. A programação foi amplamente apoiada pela comunidade, que se emocionou junto aos pequenos.

Mais de 50 escolas de Macapá e Santana participaram do evento, com banda ao vivo, coreografias, declamação de poemas e performances realizadas por estudantes de 9 a 15 anos. Eles emocionaram a plateia ao apresentar 16 músicas clássicas de Natal, com lições sobre solidariedade, respeito, paz e união.

Gleice Moraes, de 33 anos, levou os filhos para assistirem a programação. Para ela, momentos como a cantata resgatam lembranças dos momentos vividos ao longo do ano e, ao mesmo tempo, trazem esperança para 2024.

“Está tudo muito lindo, eu como mãe estou babando. Quando chegar a vez dos meus filhos, vou pedir pra eles participarem. Tenho certeza que vai ficar marcado na vida dos estudantes pra sempre, e na nossa também. Essas programações fazem a gente pensar em tempos melhores. Cada música cantada faz a gente refletir bastante e derramar lágrimas também”, contou Gleice emocionada.

Ao longo da programação, foram exibidos oito vídeos de estudantes declamando textos e poesias escritas pelas próprias crianças. Um destes vídeos foi o da aluna Jhully Camile, que participou do evento acompanhada de toda a sua família. Para a mãe de Jhully, Camila Amaral, de 32 anos, o vídeo foi um grande presente.

“A escola nos avisou que a carta dela tinha sido selecionada, e todos ficamos muito emocionados. Todo mundo se envolve. Ela também foi pega de surpresa, ficou sem reação. Quando eu vi ela no vídeo, fiquei muito emocionada, até lagrimei. A programação está linda, nem a chuva conseguiu estragar”, comentou a mãe.

O momento também é uma importante ferramenta pedagógica, pois incentiva o protagonismo estudantil e desenvolve importantes valores artísticos. A programação segue nesta quinta-feira, 21, na Praça do Fórum, no município de Santana, com novas apresentações.

Investimento

A ‘Cantata Natalina das Escolas Estaduais’ marca o encerramento do ano letivo de 2023 e celebra todas as conquistas dos profissionais da educação e estudantes. O Governo do Amapá investiu mais de R$580 mil na realização do evento, para custear o transporte, alimentação, água e figurino de todos os 1,5 mil alunos envolvidos.

O valor também foi empregado na construção da infraestrutura da Cantata, que contou com duas arquibancadas, telões, banda ao vivo, um palco para as apresentações, entre outras estruturas.

Foto: Léo Nilo, Eliseu Alves e Lidiane Lima/Seed

Legenda: Família de Gleice assistiu desde o começo da apresentação—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

