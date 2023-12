Governo do Estado envia 1,6 mil kits de alimentos para comunidades rurais dos municípios de Cutias do Araguari e Amapá

As ações vão contemplar todos os 16 municípios do estado, considerando a quantidade de pessoas que moram em áreas rurais.

Por: Cristiane Nascimento

Foto: Aog Rocha/GEA

Defesa Civil compõe a organização para distribuir as cestas

O Governo do Amapá segue atuando na assistência aos municípios atingidos pelos efeitos da estiagem prolongada no estado. Na quarta-feira, 20, foram enviados em auxílio humanitário, mil kits de alimentos para o município de Amapá, e 600 para Cutias do Araguari. Os itens foram obtidos com recursos federais disponibilizados em tratativa com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR).

Os dois municípios também irão receber 2 mil garrafões de água mineral, de 20 litros cada, sendo mil unidades para cada uma das cidades. As regiões também possuem comunidades em áreas afetadas pela salinização dos rios. O envio da água acontece nesta quinta-feira, 21.

A iniciativa que atenderá todo o estado com envio de alimentos e água é coordenada em conjunto pela Secretaria de Assistência Social e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

A divisão dos produtos foi estruturada considerando a quantidade de pessoas que moram em áreas rurais registradas no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Alexandre Veríssimo.

“Hoje a gente começa a distribuição que vai contemplar todos os municípios, considerando o número de pessoas que moram nas áreas rurais atingidas pela estiagem e que foram prejudicadas, sem poder adquirir alimentos. Em um esforço conjunto dos Governos estadual e federal conseguimos a aquisição desses kits e água que estamos enviando para as localidades”, detalhou o coronel.

As prefeituras de cada município já foram informadas da liberação e o quantitativo de kits e água que irão receber. A maioria irá buscar os produtos em Macapá, com exceção de Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Oiapoque, onde a aquisição será feita a partir de empreendedores locais.

Várias regiões seguem em situação de emergência, decretada pelo governador Clécio Luís, desde o dia 13 de novembro, e vêm recebendo assistência de uma força-tarefa montada para auxiliar a população atingida.

O Governo do Amapá continua empenhado em trabalhar em conjunto com as prefeituras. Para isso tem feito articulações que viabilizem as ações, como explicou a secretária de Estado da Assistência Social, Aline Gurgel.

“O Governo do Amapá está empenhado em vencer toda e qualquer situação adversa que o estado está enfrentando. A partir do decreto de situação de emergência, a Defesa Civil, por meio do Comitê de Crise, apresentou o plano de trabalho de cada município e o Ministério da Integração fez o reconhecimento federal, por isso nós estamos conseguindo entregar esses kits de alimentos e água”, explicou a secretária.

De acordo com o cronograma de entrega dos Kits de alimentação e água mineral, até 3 de janeiro de 2024 todos os municípios serão assistidos.–

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

