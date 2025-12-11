Noite das Aparelhagens abre Réveillon do Amapá com megaestrutura e explosão de luz e som potente no sábado, 27

Programação valoriza cultura regional e integra política de eventos do Governo do Amapá que fomenta o mercado, da economia ao turismo.

As primeiras luzes e vibrações do Réveillon do Amapá 2026 serão guiadas pela força das aparelhagens, que inauguram a programação no dia 27 com uma megaestrutura de som, luz e efeitos visuais. A abertura marca o início de uma maratona gratuita de cinco noites – de 27 a 31 de dezembro, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá – que combina cultura amazônica, grandes artistas nacionais e projeções robustas de impacto econômico para o estado.

A estreia será comandada por um line-up de peso que reúne Crocolive, Tranzamérica, Som Tropical, Mega Gibson, Trepidante, Hippersom, Amazônia Fusion+, Matrix e Mega Pressão 360 – nomes tradicionais que movimentam multidões e fazem parte da identidade sonora da região.

O governador Clécio Luís destacou que o Réveillon já ultrapassou o status de festival e se consolidou como um motor econômico do Amapá. Ele reforçou que a festa promove oportunidades de negócios, atrai investimentos, fortalece o setor criativo e amplia a visibilidade turística do estado.

‘O Amapá vive uma virada e todo mundo faz parte disso’, evidencia governador Clécio Luís no lançamento do Réveillon do Amapá 2026

Os números apresentados confirmam o peso do evento. Para 2025, o governo e a iniciativa privada injetaram, juntos, R$ 25,6 milhões – um crescimento de 37,2% em relação ao ano anterior. Em 2024, os empreendedores populares faturaram juntos R$ 2,9 milhões, com média de R$ 3.780 por trabalhador em apenas quatro dias, valor superior ao dobro do salário mínimo da época. Para este ano, a projeção estima faturamento de R$ 4 milhões.

O evento, promovido pela iniciativa privada em parceria com o Governo do Estado e apoio institucional do senador Davi Alcolumbre, reforça o posicionamento do Amapá como anfitrião de uma das maiores festas públicas de fim de ano da Amazônia.

A Noite das Aparelhagens abre caminho para mais quatro dias de atrações nacionais: Anitta, Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó, Nattanzinho Lima e Natan – preparando o clima para uma virada de ano que promete movimentar público, renda e a cultura no Amapá.

Foto de capa: Lidiane Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

