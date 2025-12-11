sexta-feira, dezembro 12, 2025
Café com o fornecedor: Procon-AP abre espaço de diálogo com comerciantes nas compras de Fim de Ano

Livia Almeida

As festas de Fim de Ano se aproximam e junto das comemorações, a troca de presentes e as compras para a ceia de Natal movimentam o comércio local, tal movimentação representa um crescimento nas relações de consumo. Com isso, o Instituto de Defesa do Consumidor no Amapá (Procon-AP), realiza o projeto “Café com o Consumidor – Edição Fim de Ano”, uma roda de conversa repleta de conteúdo e dicas para que os comerciantes se adequem e sigam as leis consumeristas vigentes.

O objetivo da ação é aproximar o Procon Amapá dos empreendedores com foco em levar informação e orientação com o objetivo de harmonizar as relações de consumo, evitando, assim, futuros conflitos. Temas como publicidade, emissão de nota fiscal e informação clara, precisa e ostensiva serão alguns dos temas abordados durante o evento.

Segundo dados da Fecomércio Amapá, as festas de Fim de Ano devem movimentar aproximadamente R$ 45 milhões, um crescimento de R$ 6 milhões comparado ao ano passado. Vestuário, brinquedos e calçados estão entre os itens preferidos para presentear em 2025.

