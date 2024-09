Governo do Amapá gara nte mobilidade urbana e amplia a oferta de emprego e renda em Tartarugalzinho

Frentes de trabalho atuam de forma contínua levando requalificação asfáltica para todos os municípios do estado.

Entre as ações de mobilidade urbana executadas pelo Governo do Amapá, 20 vias de Tartarugalzinho recebem serviços de requalificação asfáltica e estão sendo recuperadas. Os serviços percorrem todos os municípios do estado para garantir novas estruturas urbanas.

O plano de requalificação é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento de Cidades (SDC). As atividades beneficiam não só os moradores com ruas pavimentadas e adequadas para o uso seguro como também promovem o aumento da oferta de emprego e renda no estado.

Encarregado de obras, Alberto Magave”A gente vem lá de lá em cima, seguindo um planejamento mapeado. Já atuamos no Amapá, que é minha cidade de origem, Porto Grande e Serra do Navio e agora estamos aqui em Tartarugalzinho. Quando a gente concluir tudo aqui, a gente segue para o outro município. Os serviços vã o sendo levados para várias localidades”, destacou o encarregado Alberto Magave, de 33 anos, que vem atuando nas frentes de trabalho.

Segundo Magave, a ação contínua valoriza a mão de obra local e dá oportunidade com contração de regime de trabalho legalizada pela empresa prestadora de serviço.

“Trabalhamos de forma alternada por municípios, seguindo um cronograma de 15 dias de trabalho em cada lugar, com muita organização, com a área de atuação previamente demarcada. Nos sentimos seguros e como nossos direitos garantidos”, concluiu Magave.

O comerciante José Edney, de 57 anos, mora em Tartarugalzinho há quase 20 anos e avaliou que o trabalho que vendo sendo desenvolvido para melhorar a cidade permite mais qualidade de vida para os moradores e, consequentemente, permite que seu negócio também cresça.

Comerciante José Edney”Está sendo muito bom. Essa BR aqui a gente nem estava mais conseguindo andar por ela. A gente andava pela rua que passa por atrás. Hoje a gente anda nela e está tudo bem organizado, bem pavimentado, sinalizado. Com o meu comércio aqui na parte central, que está sendo muito valorizado co m todo investimento que tem sido feito na cidade, eu e toda a comunidade só temos a ganhar. Isso aumenta o fluxo de pessoas e consequentemente consigo vender mais. Estou muito satisfeito, como morador também”, celebrou o comerciante.

Serviços garantem maior mobilidade urbana para veículos e pedestres

Investimentos viários

O Governo do Amapá atua, diuturnamente, com várias frentes de trabalho para garantir a mobilidade urbana com ruas e avenidas mais seguras com pavimentação. Em agosto, o governador Clécio Luís anunciou o Plano de Mobilidade Urbana de Oiapoque, que irá pavimentar 16 km de vias com asfalto novo. Além disso, mais de 65% das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia AP-110 já foram concluídas. Uma via paralela em um trecho da Rodovia Duca Serra e a interligação com a Avenida 13 de Setembro também estão sendo concluídas.

Agência de Notícias do Amapá

