Última semana: Inscrições para o Festival Imagem-Movimento se encerram em breve!

Retificação no regulamento agora permite inscrição de filmes de até 40 minutos de duração. Alteração vale somente para produções amapaenses e visa contemplar maior número de obras locais.

A 19ª edição do Festival Imagem-Movimento (FIM), um dos mais importantes eventos de cinema independente da Amazônia, está com as inscrições em sua reta final. Cineastas e pessoas realizadoras têm até o dia 30 de setembro para submeter seus filmes e concorrer a uma das vagas na programação oficial.

Uma novidade importante foi anunciada pela organização: produções amapaenses com até 40 minutos de duração agora poderão participar, ampliando a oportunidade para realizadores locais que produzem médias-metragens. O item que anteriormente contemplava apenas curtas-metragens de até 15 minutos, agora permite médias-metragens de até 40 minutos de duração, de gêneros, linguagens e temáticas diversas.

Lembrando que a retificação no regulamento vale somente para a “Mostra Fôlego! De Filmes Amapaenses”, permanecendo o regulamento inalterado para as outras mostras do Festival.

A ‘’Mostra Fôlego!” acontece desde 2015 e visa ser uma janela de exibição e valorização da produção local. Os filmes amapaenses selecionados para esta mostra, concorrem ao “Prêmio Gengibirra de Audiovisual”.

A premiação é concedida à produção amapaense destaque de cada edição do FIM, escolhida por voto popular e de jurados reconhecidos no cenário cinematográfico nacional. Este ano o incentivo financeiro será de R$1.000 (mil reais).

19º FIM: FESTIVAL IMAGEM-MOVIMENTO

O Festival Imagem-Movimento (FIM) é um festival independente de audiovisual que acontece desde 2004 na cidade de Macapá, no Amapá. Valoriza a diversidade de linguagens e formatos do audiovisual brasileiro com o propósito de ampliar vozes e visibilidades de forma proporcional aos temas e aos grupos que possuem urgência em serem vistos e ouvidos. O processo de curadoria não seleciona conteúdos que propaguem discursos de ódio.

A 19ª edição do Festival Imagem-Movimento ocorrerá de 5 a 8 de dezembro de 2024 em Macapá/AP. Podem ser inscritos filmes curtas-metragens com até 15 minutos de duração, com exceção das produções amapaenses, cuja metragem foi ampliada para até 40 minutos de duração. Não há restrição de gênero para nenhuma das categorias. Serão aceitas inscrições para filmes lançados a partir de janeiro de 2022.

Serviço:

19º FIM – Última semana de inscrições. Retificação no regulamento agora permite inscrição de filmes de até 40 minutos de duração na “Mostra Fôlego! De Filmes Amapaenses”

Inscrições até 30 de setembro de 2024

Portal FIM:

https://www.festivalfim.com

Link da retificação: https://www.festivalfim.com/_files/ugd/991bc9_b4d22898ba8e47e5b5515bb6b5632286.pdf

Link da Inscrição:

https://forms.gle/6xVVXiHPyVMn6YCL7

Fotos: Fotos: Dyego Bucchiery

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

