Festival Imagem-Movimento está em sua 19ª edição com mostras diversificadas e Prêmio Gengibirra de Audiovisual

Programação conta com cinco mostras de cinema e uma mostra competitiva exclusiva para o audiovisual amapaense

A 19ª edição do Festival Imagem-Movimento, festival que completa 20 anos e é o mais antigo da região norte, acontece de 1ª a 7 de dezembro em Macapá.

A programação conta com cinco mostras de cinema, com filmes nacionais e internacionais. Além de, uma mostra competitiva exclusiva para o audiovisual amapaense.

O FIM deste ano inclui a Mostra Muralha, evento ao ar livre onde filmes são projetados na muralha da Fortaleza de São José, Mostra Miscelânea, Mostra Quintessência, Mostra Memorabilia, Mostra Apocalipse e Mostra Fôlego, realizada com produções de cinema do Amapá, que concorrem ao Prêmio Gengibirra de Audiovisual, destinado ao filme amapaense destaque do festival.

O tema deste ano, “Vida, Clima e Ancestralidade: a Amazônia não custa petróleo”, enfatiza a resistência contra a exploração de petróleo na costa do Amapá, que ameaça comunidades, ecossistemas e culturas ancestrais na região. Ampliando esse debate, a Sessão Samaúma, exibirá o longa-documentário “Não Haverá Mais História Sem Nós” da cineasta paraense Priscilla Brasil, obra que denuncia “as entranhas do histórico processo de invenção e exploração da floresta como um jardim do éden inesgotável”.

O evento acontece em diferentes locais de Macapá e conta também com oficina formativa, bate-papos, entre outras atividades.

PROGRAMAÇÃO:

1º de dezembro – 17h – Abertura do Festival com a Mostra Muralha, na Fortaleza de São José de Macapá – Atração cultural: João Amorim;

2 a 6 de dezembro – das 14h às 18h – Curso gratuito (presencial) “Linguagens Amazônicas: Curso de Montagem Cinematográfica” com o cineasta Rodrigo Aquiles. Vagas limitadas. Inscrições: www.festivalfim.com

O curso é um convite à busca por linguagens cinematográficas que possam traduzir a singularidade da Amazônia em suas múltiplas formas de contar histórias.

Local: Foto Nunes – Endereço: Av. Diógenes Silva, 1098 – Trem, Macapá – AP;

5 de dezembro – às 19h – Sessão Samaúma, exibirá o longa-documentário “Não Haverá Mais História Sem Nós” da cineasta paraense Priscilla Brasil

2 a 6 de dezembro – Mostras seguintes acontecerão no Cinema Movieland, no Villa Nova Shopping e em outros pontos da cidade;

7 de dezembro – 20h – Encerramento do Festival, na Vox Music – Endereço: Av.: Coaracy Nunes, 579 (altos), Centro de Macapá/AP. 19º FIM: FESTIVAL IMAGEM-MOVIMENTO

O Festival Imagem-Movimento (FIM) é um festival independente de audiovisual que acontece desde 2004 na cidade de Macapá, no Amapá. O FIM valoriza a diversidade de linguagens e formatos do audiovisual brasileiro com o propósito de ampliar vozes e visibilidades de forma proporcional aos temas e aos grupos que possuem urgência em serem vistos e ouvidos.

Ficha técnica | Equipe Principal:

-Jamaile Gurjão: Direção Geral, Direção Artística, Curadoria

-Rodrigo Aquiles: Direção Geral, Direção de Comunicação

-Alexandre Brito: Produção Executiva

-Kssiddy Weslley: Direção de Produção, Assistente de Direção Artística, Curadoria

-Aline Pacheco: Relações Públicas, Assistente de Direção Artística, Curadoria

-Ivanessa Gemaque: Registro Fotográfico

-Lucivaldo Rodrigues: Coordenação Técnica e

Operacional

-Thaise Medeiros: Assistente de Comunicação e Curadoria

-Mary Paes: Assessoria de Imprensa

Serviço:

19ª edição do Festival Imagem-Movimento

Data: de 1º a 7 de dezembro

Locais: espaços abertos e fechados – programação completa e mais informações nas redes do Festival – Instagram: @festivalfim – Portal: www.festivalfim.com

Fotos: Divulgação FIM

