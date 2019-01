Pesquisa mostra as três carreiras campeãs de aumento salarial no Brasil

Estudo do PageGroup mapeou os profissionais que tiveram mais aumento de salário em 14 setores da economia

Camila Pati

São Paulo – Pesquisa do PageGroup feita com 6 mil profissionais de 513 cargos diferentes mostra tendência de alta nos salários dos profissionais brasileiros. Em mais da metade das posições analisadas (51%), houve ganho real de salário, enquanto 35% dos cargos ficaram com a remuneração estável e só 14% tiveram redução na comparação com o Guia Salarial do ano passado.

A confiança no mercado para os próximos meses é gerada pela expectativa de crescimento no PIB. Essa previsão positiva puxa investimentos das empresas e anuncia contratações e mais peso na folha de pagamentos. “ À medida que o mercado vai voltando, as empresas encontram desafio adicional na retenção de talentos”, diz Ricardo Basaglia, diretor Michael Page.

Para o executivo isso somado ao fato de que o enxugamento das posições só fez crescer a complexidade o que contribui para a necessidade de profissionais mais experientes explica por que os salários subiram, em alguns casos.

É o caso da figura do Business Partner na área de RH, 40% dos profissionais nessa posição tiveram aumento. “Esse profissional subiu de patamar. É alguém que não só entende do negócio, como é capaz de se sentar à mesa de decisões e falar de igual para igual, sugerindo soluções”, explica Basaglia.

