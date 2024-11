Maurício Maciel volta aos palcos com espetáculo SHIRRA

Serão duas apresentações gratuitas nos dias 27 e 28 de novembro

Qual o lugar que uma pessoa LGBTQIA+ ocupa em nossa sociedade? Foi deste questionamento que o ator, coreografo e arte educador Mauricio Maciel partiu para a construção do monólogo SHIRRA, que volta aos palcos de Macapá em duas apresentações gratuitas nos dias 27 e 28 de novembro, a partir das 20h no Cine Territorial, na Escola Estadual Barão do Rio Branco.

Um espetáculo que retrata como uma pessoa homossexual se desdobra para sobreviver e resistir em uma sociedade que a coloca à margem e a excluí. Um trabalho cru, violento e visceral.

“A construção dramatúrgica desse espetáculo passa pela total entrega em cena, com a projeção de uma realidade que insistimos em colocar debaixo do tapete. SHIRRA nos convida a rever nossas perdas e ganhos”, conta Maurício.

Este trabalho nasceu em 2016, quando Maurício ainda estava cursando Teatro e realizou este experimento cênico que este ano completa 8 anos e já foi apresentado em Mostras e Festivais da capital.

“SHIRRA é uma personagem distante da minha realidade, o que torna desafiador e, ao mesmo tempo, prazeroso poder usar meu corpo e minha voz para dar vida a essa história, que reflete a história de muitas pessoas marginalizadas”, ressalta o ator.

O solo, que tem duração de 45 minutos, se passa no bar Farmacinha, o refúgio da personagem, onde encontra ali seu lugar no mundo, onde ela pode ser ela mesma e refletir sobre a sua vida.

Este trabalho faz parte da Cia. Teatro de Buteco, criada em 2016 e conta com a direção de Mayco Sá e a assistência de direção de Jayne Alves e foi contemplado no edital 02/2024 – FOMENTO – MULTILINGUAGENS – MESTRE GUIGA MELO (IN MEMORIAM), Categoria: TEATRO – Módulo: Produção ou Circulação, com recurso da Lei Paulo Gustavo, geridos pela FUNDAÇÃO Municipal de Cultura -FUMCULT/AP.

Ficha técnica:

Cia. Teatro de Buteco

Atuação: Maurício Maciel

Direção: Mayco Sá

Assistente de Direção: Jayne Alves

Dramaturgia: Maurício Maciel e Mayco Sá

Foto: Nascimento

Design Gráfico: Pedro Stkls

Assessoria de Comunicação: Thiago Soeiro

Serviço:

SHIRRA

27 E 28 de novembro

20h

Cine Territórial – Escola Estadual Barão do Rio branco

Classificação: 16 anos

