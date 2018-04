Comunidade do quilombo do Maruanum recebe melhorias na iluminação pública

Atendendo solicitação dos moradores da comunidade do quilombo do Maruanum, distante cerca de 70 quilômetros da capital, ruas e avenidas da localidade rural receberam serviços de recuperação no parque de iluminação pública em cinco dias. Desde quando iniciou os trabalhos no local, a preocupação da escuridão tem sido pela presença de animais como cobras. Além disso, há insegurança em relação à ação de marginais.

Foram recuperados cerca de 45 pontos de luz. Áreas como as proximidades do Centro Comunitário, onde ocorrem as festividades, e a pracinha receberam atenção especial. O programa Macapaluz vem atendendo à solicitação das comunidades rurais, mesmo tendo como obstáculo as chuvas, que acabam atrasando os serviços.

De acordo com a Gerência de Fiscalização do Macapaluz, o programa segue os trabalhos com planejamento e dentro do cronograma de atividades, paralelamente atendendo os bairros da capital. A previsão é que os técnicos retornem a outras comunidades rurais que já receberam melhorias e que agora precisam de reparos.

Jonhwene Silva