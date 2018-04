Confira a programação para a Páscoa no Amazonas

A partir desta quinta-feira (29) estão programadas no Amazonas atividades como missas, vigílias, peças teatrais em todas as 57 paróquias da cidade e em 35 áreas missionárias, como forma de celebração da Páscoa.

A Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, celebra a Missa dos Santos Óleos, às 9h30 desta quinta-feira (29) e a Missa da Santa Ceia, com rito do Lava Pés, às 6h, com a presença do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani.

Outro destaque é a Procissão da Via Sacra, que começa às 9h de sexta-feira (30), com saída da Catedral Metropolitana.

Serão realizadas a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo por meio da meditação das 14 estações da Via-Crucis, em sete bairros da capital amazonense. Na sexta-feira acontece ainda a celebração da Paixão de Cristo, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, às 15h, e a Procissão do Senhor Morto, às 16h.

Já na noite de sábado (31) está prevista, na Catedral, a Vigília Pascoal a partir das 19h até o amanhecer.