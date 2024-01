Evento inédito em Manaus debate auditoria na área da saúde para melhorar atendimento aos pacientes

Manaus receberá pela primeira vez um evento que incentiva profissionais a atuarem como auditores na área da saúde, contribuindo para a excelência e qualidade nos serviços prestados ao paciente. Será o Simpósio de Auditoria em Saúde, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de março, no Novotel, localizado no Distrito Industrial, com a participação de diversos especialistas nacionais abordando o assunto.

O evento é uma realização da Associação Brasileira dos Enfermeiros do Amazonas (ABEA-AM), com o objetivo de repassar conhecimento, promover o aprimoramento profissional e divulgar as ações de auditoria em prol da melhoria da qualidade dos serviços prestados na saúde.

A previsão é reunir mais de 200 pessoas entre estudantes, auditores, gestores e profissionais de equipes multidisciplinares, envolvidos com o tema, de hospitais e clínicas públicas ou privadas, além das pessoas que atuam diretamente com prestadores de serviços na área da saúde. Além disso, é voltado para todas as áreas da saúde como enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, entre outros.

“A primeira edição do Simpósio de Auditoria em Saúde proporcionará atualização, aprimoramento técnico e científico aos profissionais que querem ou já atuam fazendo auditorias de serviços prestados na área de saúde. É um evento de grande importância, principalmente diante do novo cenário da saúde pós-pandemia”, comenta a presidente da ABEA no Amazonas, Alexandra de Biasi.

Os fabricantes e importadores de produtos para a saúde também poderão participar apresentando seus produtos e tecnologias disponíveis para os diferentes tipos de tratamentos, além de novas opções terapêuticas nas áreas de OPME (órteses, próteses e materiais especiais), DMI (Dispositivos Médicos Implantáveis / Medical Devices), Dispositivos para Diagnóstico e Equipamentos Médicos, entre outros.

Durante o Simpósio acontecerão palestras com profissionais renomados nacionalmente, além da apresentação de trabalhos científicos e exemplos de auditorias na saúde pública e privada. As informações completas podem ser obtidas por meio do contato (92) 99981-8165 ou nas redes sociais da ABEA-AM.

“A realização do simpósio tem uma grande importância para incentivar mais profissionais do Amazonas e de outros estados da Região Norte a atuarem com auditoria na saúde, checando processos dentro de hospitais e clínicas, garantindo, assim, a melhoria no atendimento aos pacientes e a qualidade no serviços de saúde. Além disso, são profissionais que analisam o reembolso dos procedimentospor parte do SUS (Sistema Único de Saúde) e das operadoras de plano de saúde”, relata o vice-presidente da ABEA-AM, Janderson Maia de Souza.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...