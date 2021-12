Café da manhã beneficente de Natal acontece neste domingo

Há mais de seis anos atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social, adolescentes grávidas, famílias carentes e pessoas em situação de rua em Manaus, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) realiza campanhas de arrecadação para a manutenção das ações mensais. Com a chegada do fim de ano, a instituição entra no clima festivo e realiza, no próximo domingo, dia 12/12, o seu Café Beneficente de Natal e toda a renda será revertida para as despesas mensais da instituição.

Em respeito às normas de prevenção contra a Covid-19, este ano, os kits do Café Beneficente de Natal deverão ser retirados no formato drive-thru, na sede do Nacer, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez de Novembro, das 8h às 10h. Para adquirir com antecedência os pacotes de café da manhã, é preciso entrar em contato por meio do telefone (92) 98428-7454.

O público poderá optar entre dois kits preparados pelo Nacer e recheados de delícias para o café da manhã. O KIt Super tem suco natural, café com leite, fatias de bolo de milho e bolo de leite, tapioca, pão com tucumã e queijo, pote com frutas, porção de banana frita e farofa de charque, no valor de R$ 30. O Kit Fit tem o valor de R$ 15 e com café, macaxeira cozida, porções de pupunha, cará, batata doce e banana cozida, pote com frutas, ovo cozido e suco verde.

“Nesta época de festas, queremos reforçar nossa ligação com as pessoas que sempre se interessaram em nos ajudar, oferecendo algo especial, porque é um período diferente, de comemorações. Com certeza, toda essa ajuda será de muita alegria para nossas crianças e para nós”, afirma o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

