Tráfico de Mulheres é tema do Fala Amazônia desta terça-feira

No Fala Amazônia de hoje, vamos receber o Secretário de Ciência e Tecnologia, Rafael Pontes, que vai nos falar sobre o Programa Centelha. Também conversamos com a pesquisadora Ruane Queiroz Silva sobre Tráfico de Mulheres e Deslocamentos Transnacionais Femininos.

Tudo isso ao som de música com poesia !

Fala: Amazônia! Sua voz trazendo mudança. Toda terça às 13h

Apresentação: Ana Euler

Posted by Rádio Universitária 96.9FM on Tuesday, October 29, 2019

